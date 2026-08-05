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Honda Accord'a Japonya'da Kozmetik Güncelleme

Honda Accord'a Japonya'da Kozmetik Güncelleme
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Honda, Japonya iç pazarı için Accord modelinde far, tampon ve kaplamalarda görsel yenilikler yaptı; teknik değişiklik yok.

Otomobil devi Honda Motor, Japonya'nın iç pazarı için Accord sedan modelinde küçük bir güncelleme yaptı. Güncellenen modeldeki değişiklikler genel olarak küçük çaplı. Örneğin, far grubundaki yan işaret lambaları artık turuncu yerine renksiz. Tamponların ve marşpiyellerin alt kısımlarındaki aerodinamik kaplamalar artık siyah değil, gövde rengine boyanmış. Ayrıca, ızgara ile far grubu arasındaki kısımlar da gövdeyle aynı renge boyanmış.

Ancak modelde herhangi bir teknik değişiklik yapılmadı. Honda Accord XI, 2024 yılından beri Japonya pazarında satışa sunuluyor. Uzunluğu, genişliği ve yüksekliği sırasıyla 4.971, 1.862 ve 1.450 mm, dingil mesafesi ise 2.830 mm'dir. Model, 2.0 litrelik atmosferik LFA benzinli motorun (145 hp, 175 Nm) elektrikli motor, jeneratör ve lityum iyon batarya ile birleştirildiği hibrit bir güç aktarma sistemiyle donatıldı.

Toplam maksimum güç 184 beygir gücünde. Hibrit Sürüş, Motor Sürüşü ve Elektrikli Sürüş olmak üzere sistemin üç farklı çalışma modu bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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