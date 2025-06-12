Barış Manço'nun Kırmızı Honda Prelude'u Marmara Park'ta Sergileniyor

Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi Barış Manço'nun Belçika'da yaşadığı yıllarda kullandığı otomobil, Marmara Park AVM'de sergileniyor.

Manço'nun 1991 model kırmızı Honda Prelude aracı, uzun süren restorasyon süreci sonrası ilk kez sergileniyor.

Belçika'nın Liege kentinde yıllarca bir depoda kalan araç, 14 Haziran'a kadar alışveriş merkezinde görülebilecek.

Otomobilin tanıtım programında konuşan sanatçının oğlu Doğukan Manço, aracın Türkiye'ye getirilmesinin bir vefa ve başarı hikayesi olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 yıldır aile olarak deli gibi peşinde koştuğumuz Barış Manço'nun Belçika'daki aracını buraya getirdik. Aslında 20 yıldır aracı getirmeye uğraşıyoruz. Çok fazla engelle karşılaştık. Bu aracın Türkiye'ye gelebilmesi için yaşını doldurması gerekiyordu. Biz yaşını doldurmasını beklerken, maalesef araç sel altında kaldı." dedi.

"Bu otomobille farklı bir bağımız oldu"

Manço, selden çıkan aracı gördükten sonra ailecek yıkıldıklarını dile getirerek, şunları anlattı:

"Çünkü araç, tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Yaptığımız röportajlar sesimizi daha iyi duyurmamızı sağladı ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü bize 'Biz bu aracı getirmeye yardımcı oluruz.' diye ulaştı. Sonra Belçika'da Barsan Global Logistics de 'Bu aracı biz Türkiye'ye götürmek istiyoruz. Bizim için bir yük değil, şereftir.' dedi. Sağ olsunlar aracın Türkiye'ye kadar gelmesine destek oldular. Bu araç bir Honda ve Honda Türkiye de duyarsız kalmadı. 'Bu aracın yapımına destek olmak istiyoruz.' dediler. Batıkan ve ben de bu aracın yeniden yapımı için deli gibi uğraştık."

Kardeşiyle birlikte babalarıyla az vakit geçirdiklerini aktaran Doğukan Manço, "Bu otomobil babamla bizim en çok zaman geçirdiğimiz anılarımızı taşıyor. Bir otomobil için farklı bir kıymeti var. 1991'den 1999'a kadar bununla vakit geçirdik. Normalde babam bir otomobil eskidi mi ikinci senesinde değiştirirdi. Ama bu otomobille farklı bir bağımız oldu. 8 sene bu araç değişmedi. Ondan sonra da aracı saklama kararı aldık. Araç karayoluna çıkmadan buradan sonra Barış Manço Müzesi'nde sergilenecek." diye konuştu.

"Kaybettiğimiz bütün değerlerin peşine düştüm"

Manço, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesine düşkün muhafazakar bir yapıya sahip olduğunu dile getirerek, "Babamın maalesef yanlış yaptığı ortaklıklar sonucu, vefatının ardından şirket krediler çekti ve bu kredilerin karşılığını maalesef Manço ailesi ödedi. Kısacası elimizden her şey gitti. Bu süreç zarfında bir şekilde ayakta kaldık. Aradan 26 yıl geçti. Bu konuların üstü örtüldü. Fakat benim için hiçbir zaman kapanmadı. Sanki misyon edinmişçesine ben de kaybettiğimiz bütün değerlerin peşine düştüm." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 25 yıldır ailesinin değerleri için mücadele ettiğini söyleyen Manço, şunları kaydetti:

"Nasıl bugün Barış Manço Müzesi'nde Barış Manço'nun eşyaları gelecek nesillere aktarılıyorsa, babamın otomobillerini de aynı şekilde korumaya özen gösteriyorum. Bu toparladığım ikinci otomobil. Bir de Jeep'i vardı. Onun da restorasyonunu baştan aşağı yaptık. 3 tane daha klasik otomobili var babamın. Bir de Manço Köşkü var. Bunlar da bizim elimizde değil ama elimizde olması gerekiyor. Baştan sona hakkaniyetsiz bir şekilde elimizden alındığı için hedefimde ilerliyorum. İnşallah Allah nasip eder, onları da Manço ailesine, Barış Manço sevenlerine geri kazandırırım."