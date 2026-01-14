Haberler

Honda elektrifikasyon vizyonunu yenilenen "H" logosu ile güçlendiriyor

Güncelleme:
Honda, otomobil iş kolunun simgesi olan H logosunu yenileyerek, 2027'den itibaren tanıtacağı yeni nesil elektrikli ve hibrit-elektrikli araçlarda kullanacağını açıkladı. Yeni logo, markanın otomotiv sektöründeki dönüşümü ve müşterilere sunacağı yeni değerleri simgeliyor.

Honda, otomobil iş kolunun simgesi olarak yenilenen "H" logosunu kullanacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni logo, planlanan uygulama takvimi kapsamında hem elektrikli (EV) hem de ana hibrit-elektrikli (HEV) modellerde yer alacak.

Logo değişimi, Honda'nın 2027'den itibaren tanıtılacağı yeni nesil araçlarıyla başlayacak. Yeni H logosu, bayiler, iletişim çalışmaları ve otomobil motor sporları faaliyetleri dahil olmak üzere Honda'nın diğer iş alanlarında da kademeli geçiş sağlanarak kullanılacak.

Elektrifikasyon ve akıllı teknolojilerin kullanımına özel bir vurgu yapan yeni H logosu, Honda'nın otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüm sürecini nasıl ele almayı planladığını ve müşterilerine yeni değerler sunma hedefini simgeliyor.

İlk kez 1963'te tanıtılan H logosunun tasarımı yıllar içinde birçok kez değişmesine rağmen, "marka ruhunun özünü" yansıtmayı başardı. Son versiyon ise Honda 0 serisi dahil olmak üzere yeni nesil elektrikli araçların tanıtımıyla ilk kez kullanıldı.

İki yana açılmış elleri temsil eden tasarım, Honda'nın mobilitenin olanaklarını genişletme ve dünya genelinde insanların ihtiyaçlarına hizmet etme konusundaki kararlılığını yansıtmasıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
