Honda, Prologue ile Elektrikli Araç Üretimini Sonlandırıyor

Honda, son seri üretim elektrikli aracı Prologue'un üretimini 2026 model yılı itibarıyla durdurma kararı aldı. Şirket, elektrikli araçlara olan talebin son 18 ayda önemli ölçüde düştüğünü belirterek stratejisini hibrit modellere kaydırıyor. Mevcut Prologue modellerinin satışı 2027 yılına kadar devam edecek ve bayiler servis desteği sağlayacak.

Bu karar, Honda'nın ABD'deki elektrikli araç portföyünü tamamen sona erdirdi. Daha önce Acura ZDX modelinin üretimi durdurulmuş ve fütüristik konseptler rafa kaldırılmıştı. ABD'deki 7.500 dolarlık elektrikli araç vergi teşvikinin sona ermesi de etkili oldu. Honda, yeni nesil hibrit modeller için yaklaşık 28 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi