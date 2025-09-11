İzmir'de 10. Uluslararası Türkiye Treffen Başladı

Alaçatı Turizm Derneği, Goldwing European Federation (GWEF), Goldwing Club Türkiye (GWCTR) ve iş birliğiyle düzenlenen 10. Uluslararası Türkiye Treffen, İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme- Alaçatı'da başladı.

Bu yıl 10.'su düzenlenen Türkiye Treffen, İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme- Alaçatı'da başladı. 30'dan fazla ülkeden yüzlerce Goldwing sürücüsünü bir araya getiren bu büyük buluşma, Honda Goldwing'in 50. yılına denk gelmesi sebebiyle ayrı bir anlam taşıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen katılımcılar, dostluk ve paylaşım ruhuyla dört gün boyunca Çeşme'nin eşsiz atmosferinde buluşuyor. Program kapsamında; özel sürüş rotaları, tekne turları, kültürel geziler, konserler, ödül törenleri ve ışık gösterileri yer alıyor. 11 Eylül akşamı düzenlenecek "Işık Sürüşü", katılımcıların motosikletleriyle Alaçatı sokaklarını ışıl ışıl bir korteje dönüştürecek. 13 Eylül'deki "Ülkeler Geçişi Sürüşü" ise farklı ülkelerden gelen Goldwing sürücülerini bayraklarıyla görkemli bir şekilde Çeşme Cumhuriyet Meydanında bir araya getirecek.

Organizatörler, Treffen'in sadece bir motosiklet buluşması değil; aynı zamanda dostluğun, barışın ve uluslararası dayanışmanın güçlü bir simgesinin olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Türkiye Treffen, 11-14 Eylül 2025 tarihleri arasında devam edecek ve Pazar günü yapılacak kapanış seremonisi ile sona erecek. - İZMİR