Otomobil Logolarının Evrimi: Markaların Tarihini Yansıtan Amblemler

Bir otomobilin kimliğini en güçlü şekilde yansıtan unsur, kaputundaki logosudur. Bugün sadeliğin ve modernliğin sembolü haline gelen amblemler, markaların geçmişine dair ipuçları taşıyor. Karmaşık harflerden armalara, minimalist tasarımlara uzanan bu süreç, aslında otomotiv sektörünün de tarihsel gelişimini gösteriyor.

Mercedes-Benz, 1902'de oval yazıyla başladığı yolculuğunda 1909'da üç kollu yıldıza geçti. BMW, 1917'den beri Bavyera'nın mavi-beyaz renklerini koruyor; 1970'lerdeki M Motorsport ve 2000'lerdeki krom detayların dışında logosunu değiştirmedi.

Renault, I. Dünya Savaşı'na kadar süslü madalyon ve tank amblemi kullandıktan sonra 1925'te elmas formuna yöneldi. Audi, 1909'daki oval çerçeveli logosunun ardından 1932'de Auto Union birleşmesiyle dört halkalı ambleme kavuştu. Volkswagen ise 1937'de Nazi sembolüyle kuruldu, savaştan sonra bu sembollerden arınarak V-W logosunu benimsedi.

Opel, kurucusunun baş harflerinden oluşan armanın yerine 1930'larda Blitz kamyonundan ilham alan şimşek simgesini kullandı. Toyota, Toyoda soyadından uğurlu olduğuna inanılan Toyota adına geçti. Honda, 1960'larda geniş H ile başladığı logoyu 1981'de çerçeveli hale getirdi, 2024'te ise çerçevesiz minimalist tasarımı benimsedi. Nissan, kırmızı daire ve mavi dikdörtgenli amblemini 2020'de dijital sadeliğe dönüştürdü.

Kaynak: Haber Merkezi