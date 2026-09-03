Honda'nın Hibrit Araç Satışları Ağustos'ta Rekor Kırdı

Japon otomobil üreticisi Honda, Ağustos ayında hibrit araç satışlarında rekor kırdı. Hibrit modeller yılbaşından bu yana yüzde 9,2 artışla 36 bin 776 adet satılarak ay bazında en yüksek seviyeye ulaştı. CR-V hibrit, yüzde 8 artışla 20 bin 437 adede yükselerek toplam 37 bin 607 adetlik CR-V satışının yarısından fazlasını oluşturdu.

Accord hibrit satışları yüzde 16,4 artarken, yalnızca 8 bin 120 adetlik sedan versiyonu satıldı. Civic hibrit ise yüzde 11,8 düşüş gösterdi. Buna rağmen Honda, geçen ay 21 bin 976 adet Civic satarak yüzde 1,8 artış kaydetti. Accord yüzde 19,1 artış ve 18 bin 691 adetle onu takip etti.

Diğer modellerde Passport yüzde 16, HR-V yüzde 4,3 ve Odyssey yüzde 3,8 artarken, Pilot yüzde 7,5 düştü. Ridgeline neredeyse sabit kaldı. Tamamen elektrikli Prologue'un satışları yüzde 80,9 gerilerken, üretiminin 2026'da durdurulacağı açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi