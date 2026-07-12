Haberler

Şah Alam'da Test Sürüşünde Honda Civic Çalındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malezya'nın Şah Alam kentinde bir galeride test sürüşü yapan şüpheli, Honda Civic otomobili kaçırdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şah Alam polisi, dün gece Taman Sri Muda'daki bir galeride test sürüşü yaptığı sırada bir Honda Civic otomobili kaçıran bir adamı arıyor. Şah Alam polis şefi ACP Sarudin Samah, yerel şüphelinin daha önce araç sahibine satın alma isteğiyle ulaştığını ve saat 20.30 civarında galeriye geldiğini söyledi. Şüpheli, aracı 30.000 Ringgit nakit olarak satın almak istediğini belirterek test sürüşü yapmak istedi.

Mağdur başta izin vermese de, şüpheli aracı beğenmesi halinde satın alıp devir işlemini hemen yapacağını söyleyerek ikna etti. Şüpheli test sürüşüne çıktığında aracı kaçırdı. Olay Ceza Kanunu'nun 392. maddesi kapsamında soruşturuluyor. Bilgisi olanların 019-2255597 numaralı telefona başvurması isteniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız

Özgür Özel, yolunu belirledi: Çok yakında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü iş insanının cenaze törenine katıldı
Cami avlusunda uygunsuz davranış uyarısı saldırıyla bitti: İmam darp edildi

Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti

Dünya Kupası'ndan döndükten birkaç gün sonra öldü
Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi

Önce evine götürdü, sonra jandarmayı aradı
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...