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Nissan ve Honda'dan stratejik iş birliği: Yeni nesil araç yazılımları ortak geliştirilecek

Nissan ve Honda'dan stratejik iş birliği: Yeni nesil araç yazılımları ortak geliştirilecek
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Nissan ve Honda, yeni nesil yazılım tabanlı araçların kontrol üniteleri ve yazılımlarını standartlaştırmak için ortaklık kurdu. 2029'a kadar kullanılması hedeflenen bu iş birliği, Ar-Ge verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

Otomotiv dünyasında elektrikli ve akıllı araç dönüşümü sürerken, Japon üreticiler Nissan ve Honda stratejik bir anlaşma imzaladı. İki şirket, yeni nesil yazılım tabanlı araçların temelini oluşturan elektronik kontrol üniteleri (ECU) ve yazılımların standartlaştırılması için ortak geliştirme kararı aldı. Bu kapsamda yalnızca fiziksel üniteler değil, araç içi işletim sistemi ve kontrol yazılımları da ortak teknik özelliklerle geliştirilecek.

Şirketler, E/E mimarisinde standartlaşma ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. 2029 mali yılında yeni mimarinin her iki markanın araçlarında kullanılması planlanıyor. Ortaklığın amacı, Ar-Ge verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve ölçek ekonomisi sağlamak. İş birliği yazılımla sınırlı değil; karbon nötrlük ve trafik kazalarında sıfır ölüm vizyonu gibi alanlarda da fırsatlar değerlendirilecek. Taraflar, hızlı teknolojik değişimde geliştirme döngülerini kısaltarak müşterilere ve topluma fayda sağlamayı vurguluyor. Bu anlaşmayla iki markanın yazılım yatırımlarını daha verimli yönetmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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