Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Güncelleme:
Honda, tekerlek somunlarının yeterli torkta sıkılmaması nedeniyle bazı Civic modelleri için Avrupa genelinde geri çağırmaya başladı. Güvenlik riski taşıyan araçların kontrolleri yetkili servislerde ücretsiz yapılacak ve sürücüler şasi numarasıyla araçlarının kapsamda olup olmadığını öğrenebilecek.

  • Honda, Avrupa genelinde üretim kaynaklı teknik bir sorun nedeniyle Civic modellerini geri çağırdı.
  • Geri çağırma, bazı araçlarda tekerlek somunlarının gerekli tork değerinde sıkılmamasından kaynaklanan güvenlik riski nedeniyle yapılıyor.
  • Geri çağırma süreci Almanya, Fransa, Portekiz, İsveç, Slovakya ve İngiltere'yi kapsıyor ve İngiltere'de 2017-2021 yılları arasında üretilen yaklaşık 46 bin 152 araç etkileniyor.

Japon otomotiv devi Honda, üretim kaynaklı teknik bir sorun nedeniyle Civic modelleri için Avrupa genelinde geri çağırma süreci başlattı. Avrupa Komisyonu kayıtlarına giren bildirimde, bazı araçlarda tekerlek bağlantı sistemine ilişkin ciddi bir güvenlik riski tespit edildiği açıklandı.

TEKERLEK SOMUNLARINDA GÜVENLİK RİSKİ

Yapılan teknik incelemelerde, bazı araçlarda tekerlek somunlarının gerekli tork değerinde sıkılmadığı belirlendi. Özellikle alaşımlı çelikten üretilmiş ancak preslenmiş göbek yapısına sahip olmayan tekerleklerde risk oluşabileceği ifade edildi. Uzmanlar, bu durumun araç hareket halindeyken somunların gevşemesine, tekerleğin yerinden çıkmasına, yüksek hızda kontrol kaybına ve kazalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, söz konusu sorunun Avrupa Birliği motorlu araç güvenliği düzenlemeleriyle uyumlu olmadığı vurgulandı.

GERİ ÇAĞIRMA AVRUPA GENELİNDE

Geri çağırma sürecinin Almanya, Fransa, Portekiz, İsveç, Slovakya ve İngiltere'yi kapsadığı bildirildi. İngiltere'de 2017-2021 yılları arasında üretilen yaklaşık 46 bin 152 Civic modelinin risk kapsamında olduğu tahmin ediliyor. Diğer ülkelerle birlikte toplam etkilenen araç sayısının yüz binleri bulabileceği belirtiliyor.

KONTROLLER ÜCRETSİZ YAPILACAK

Honda, araç sahipleriyle doğrudan iletişime geçileceğini ve yetkili servislerde gerekli kontrollerin ücretsiz yapılacağını açıkladı. Sorun tespit edilmesi halinde teknik düzeltmeler de ücretsiz gerçekleştirilecek. Şirket, araçların şu an kullanılabileceğini ancak sürücülerin resmi bildirimleri dikkate alması gerektiğini belirtti.

ARAÇ SAHİPLERİ NASIL KONTROL EDECEK?

Honda, sürücülerin resmi internet sitesi üzerinden şasi numarası (VIN) ile araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını kontrol edebileceğini duyurdu. Uzmanlar ise özellikle tekerlek ve bağlantı sistemleriyle ilgili teknik uyarıların hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

