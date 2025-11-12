Haberler

Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor

Jantlarda büyük tehlike! Honda 400 bin aracını geri çağırıyor
Güncelleme:
Japon otomotiv devi Honda, üretim hatası nedeniyle 2016-2021 model yılları arasında üretilen 406 bin Civic modelini geri çağırdı. Araçlarda tespit edilen hata, sürüş sırasında tekerleklerin gevşeyip düşmesine yol açabiliyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre, jant cıvataları tekerleği göbeğe düzgün bir şekilde sabitlemediği için, yavaş yavaş gevşemelerine ve sonunda tamamen ayrılmalarına neden oluyor.

  • Honda, tekerlek cıvatalarındaki üretim hatası nedeniyle 400 bin aracı geri çağırdı.
  • Geri çağrılan araçlar 2016-2021 model yılları arasında üretilmiş ve 17-18 inç alaşımlı jantlara sahip.
  • Tekerleklerin gevşeme riski nedeniyle araç hareket halindeyken tekerleklerin ayrılma ihtimali bulunuyor.

Honda, tekerlek cıvatalarında tespit edilen üretim hatası nedeniyle 400 bin aracı geri çağırdı vekendi tesislerinde incelenmesini istedi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre, araç hareket halindeyken tekerleklerin gevşemesi ihtimali var. NHTSA'ya göre, jant cıvataları tekerleği göbeğe düzgün bir şekilde sabitlemediği için, yavaş yavaş gevşemelerine ve sonunda tamamen ayrılmalarına neden oluyor.

Geri çağırmadan 2016-2021 model yılları arasında üretilen 17 – 18 inç alaşımlı jantların bulunduğu araçlar etkileniyor.

Şirket 8 Aralık 2025'ten itibaren etkilenen araç sahiplerine jantları değiştirmek için bayilere veya yetkili servislere gitmeleri yönünde bildirimde bulunmaya başlayacak.

HONDA İÇİN ZOR BİR YIL

Japon markası 2025 yılına kadar çeşitli nedenlerle yaklaşık 1 milyon aracı geri çağırmak zorunda kaldı.

İlk olarak, hava yastığı sensörlerindeki sorunlar nedeniyle750 binaraç geri çağrıldı.

Daha sonra fren arızaları nedeniyle Honda Pilot ve Acura TLX ve MDX gibi modelleri etkileyen 250 bin araç daha eklendi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Otomobil
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSüLeyman:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
