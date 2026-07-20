Haberler

Honda, Google Gemini Yapay Zeka Asistanını Araçlarına Entegre Ediyor

Honda, Google Gemini Yapay Zeka Asistanını Araçlarına Entegre Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Honda, Google Gemini yapay zeka asistanını araçlarına entegre etmeye başladı. Bu özellik, araçların daha akıllı hale gelmesini sağlayacak ancak yalnızca belirli donanım seviyelerine sunulacak; giriş modelleri bu özellikten yararlanamayacak.

Honda, Google Gemini yapay zeka asistanını araçlarına entegre etmeye başladı. Bu özellik, araçların daha akıllı hale gelmesini sağlayacak.

Ancak yeni özellik yalnızca belirli donanım seviyelerine sunulacak; giriş modelleri bu özellikten yararlanamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi

Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak

Trump'tan Netanyahu'ya 'tutuklanmama' garantisi
Tijen Mergen’den Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreni için hadsiz sözler! Tesettürlü anne ve takkeli babalardan rahatsız oldu

Tijen Mergen’den Boğaziçi'ndeki mezuniyet töreni için hadsiz sözler
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı

Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?

Konser vermeye gittiği ilde ünlü sanatçıya büyük şok

Avustralya'da bir kadın doğal yolla gebelik sonucu tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi

Doktorlar dahi şaşkın! 15 milyonda bir görülüyor
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Mühürlü dükkana giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı