Honda, Google Gemini Yapay Zeka Asistanını Araçlarına Entegre Ediyor
Honda, Google Gemini yapay zeka asistanını araçlarına entegre etmeye başladı. Bu özellik, araçların daha akıllı hale gelmesini sağlayacak ancak yalnızca belirli donanım seviyelerine sunulacak; giriş modelleri bu özellikten yararlanamayacak.
Honda, Google Gemini yapay zeka asistanını araçlarına entegre etmeye başladı. Bu özellik, araçların daha akıllı hale gelmesini sağlayacak.
Ancak yeni özellik yalnızca belirli donanım seviyelerine sunulacak; giriş modelleri bu özellikten yararlanamayacak.
Kaynak: Haber Merkezi