HABAŞ yerli otomobilinde sona yaklaşıyor: 2026'da tanıtılacak

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli ikinci binek otomobil markası olarak öne çıkan HABAŞ, Honda'nın Gebze'deki eski fabrikasında geliştirdiği yerli otomobil projesinde sona yaklaşıyor. Şirketin ilk yerli otomobilini 2026 yılının sonuna kadar tanıtması bekleniyor.

HABAŞ'ın ilk aşamada sedan ve crossover olmak üzere iki farklı model geliştirdiği belirtiliyor. Araçların güç seçenekleri arasında benzinli, hibrit ve plug-in hibrit motorlar bulunması planlanıyor. Şirketin daha önceki açıklamalarına göre ticari ve binek araç üretimini kapsayan otomotiv yatırımlarının toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyar euro seviyesinde olacak. Gebze fabrikasının yıllık otomobil üretim kapasitesinin 75 bin adede çıkarılması hedefleniyor. Gelecekte SUV ve hafif ticari araçları da içerebilecek şekilde projenin kapsamının genişletilebileceği ifade ediliyor.

Projenin tasarımını, BMW, Ferrari ve McLaren gibi markaların ikonik modellerinde imzası bulunan Amerikalı tasarımcı Frank Stephenson yönetiyor. Stephenson'ın kariyerinde Ferrari F430, McLaren P1, Modern Fiat 500 ve ilk BMW X5 gibi önemli araçlar bulunuyor. Mini'nin yeniden tasarlanmasında da onun katkısı vardır. Frank Stephenson Design'ın internet sitesinde yer alan proje tanımında, yeni bir Türk otomotiv markasının sıfırdan oluşturulacak tasarım dili üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Honda, Türkiye'de 24 yıl boyunca Civic Sedan üretimini gerçekleştirdikten sonra 2021 yılında ülkedeki üretim faaliyetlerini sonlandırmıştı. Fabrika aynı dönemde HABAŞ tarafından satın alındı. HABAŞ ayrıca Honda'nın İngiltere'de kapanan fabrikasına ait bazı üretim ekipmanlarını satın alarak Türkiye'ye getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi