Tata Technologies hisseleri Honda anlaşmasıyla %7 yükseldi

Tata Technologies hisseleri, Honda Motor Co.'nun yeni araç programının geliştirilmesini Tata grubu şirketine vermesiyle %7 yükseldi. Bu, otomobil üreticisinin maliyetleri düşürmek için uçtan uca bir platformu Hintli bir mühendislik firmasına emanet ettiği ilk kez oldu. Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre platform, birden fazla modeli desteklemenin yanı sıra geleneksel fosil yakıtlı modelleri ve hibrit ile elektrikli araçlar için elektrifikasyonlu güç aktarma organlarını da içerecek.

Bu kritik işlevin dışarıya verilmesi, Honda'nın çekirdek araç platformlarının geliştirilmesini genellikle kendi içinde veya tedarikçi ağında tutma geleneğinden bir sapma anlamına geliyor. Hamle, Japon otomobil üreticisinin 1948'deki kuruluşundan bu yana ilk yıllık zararını raporlamasının ardından ürün yol haritasını yeniden düzenlemesi ve maliyet düşürme çabalarını hızlandırmasıyla gündeme geldi. Honda sözcüsü, şirketin rekabet gücünü güçlendirmek için dış ortaklık olasılıklarını değerlendirdiğini ancak belirli ortaklıklarla ilgili yorum yapmadığını söyledi.

Honda'nın Hindistan'daki pazar payı, on yıl önceki %7'lik zirveden %2'nin altına gerilemiş durumda. Şirket, eski ve zayıf portföyüyle Maruti Suzuki ve Toyota gibi rakiplerinin gerisinde kalıyor. Hindistan'da bataryalı EV satmayan Honda'ya karşılık yerli üreticiler Tata Motors ve Mahindra & Mahindra pazara erken girmek için birçok model sundu. Bu hamle, Hindistan'ın küresel bir mühendislik merkezi olarak artan rolünü de vurguluyor; Mercedes Benz, BMW ve Honda gibi üreticiler araç geliştirme işlerini dış kaynak kullanıyor. Tata Technologies CEO'su Warren Harris, Temmuz ayında öncü bir Japon otomotiv üreticisiyle tam araç geliştirme programında ilerleme kaydettiklerini söylemişti.

Honda CEO'su Toshihiro Mibe, Mayıs ayında dış kaynakları daha esnek ve stratejik kullanacaklarını belirterek Hindistan ve Çin'deki mühendislik yeteneğinin maliyet ve hız avantajı sağladığını ifade etti. Japon otomobil üreticisi, 2028'den itibaren Hindistan'da yeni bir araç ailesi tanıtmayı ve ülkeyi Latin Amerika ile Güneydoğu Asya pazarlarına hizmet veren bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmeyi planlıyor. Bloomberg katkısıyla.

Kaynak: Haber Merkezi