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Honda ve Nissan'dan yazılımda stratejik iş birliği

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Honda ve Nissan, 2029'dan itibaren araçlarda kullanılacak ortak merkezi yazılım ve işletim sistemi geliştirmek için anlaştı. Bu iş birliğiyle maliyetlerin düşürülmesi ve AR-GE verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Daha önceki birleşme görüşmeleri ise Nissan'ın şartları reddetmesiyle sonuçsuz kalmıştı.

Japon otomotiv üreticileri Honda ve Nissan, ortak bir merkezi yazılım ve işletim sistemi geliştirmek üzere stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Nisan 2029'dan itibaren araçlarda kullanılması planlanan bu teknolojiyle şirketlerin, araç işletim sistemlerini ve elektronik kontrol ünitelerini standart hale getireceği belirtildi.

Açıklamada, bu ortaklık sayesinde üretim hacminin artırılarak maliyetlerin düşürülmesinin, AR-GE süreçlerinde daha fazla veri havuzuna erişilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

İki şirket, 2025'te birleşmeyi değerlendirmiş ancak Nissan'ın, Honda'nın yan kuruluşu olma şartını reddetmesiyle bu görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA
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