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Ekonomik krizdeki Nissan çareyi yeni ürettiği sedan modelde arıyor

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Honda ile birleşerek dünyanın en büyük beşinci otomotiv devi olmayı hayal eden Nissan'da işler çığırından çıktı. Önce birleşme krize dönüşüp iptal edildi. Firma şimdi de yeni üreteceği sedan modelle çözüm arayışında.

Nissan'ın ABD Michigan'daki merkezine yakın bölgelerde, kamuflajlı bir sedan prototipi casus fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Bu durum, markanın sedan segmentinde yeni bir model üzerinde çalıştığı söylentilerine neden oldu.

ALTIMA MI, SENTRA MI?

Görüntülenen prototipin boyutları ve tasarım detayları, bunun yeni nesil bir Altima olabileceğini düşündürüyor. Aracın profili, mevcut Altima ile benzerlik gösteriyor; özellikle ön çamurluklardan başlayarak arka bagaj kapağına uzanan hatlar dikkat çekiyor. C sütunundaki cam tasarımı da Altima'nın karakteristik özelliklerini yansıtıyor.

YENİ TASARIM DİLİ VE ÖZELLİKLER

Prototipin ön kısmında, yeni Murano'dan esinlenen tasarım öğeleri göze çarpıyor. Daha küçük farlar ve ince bir ön ızgara, Nissan'ın V-Motion tasarım dilinden uzaklaştığını gösteriyor. Arka kısımda ise egzoz sistemi net bir şekilde görülüyor, bu da aracın içten yanmalı bir motora sahip olduğunu doğruluyor.

NISSAN'IN SEDAN STRATEJİSİ

Altima, 2024 yılında Nissan'ın en çok satan ikinci modeli oldu. Bu nedenle, markanın sedan segmentine olan bağlılığı devam ediyor. Yeni modelin, mevcut 2.5 litrelik atmosferik dört silindirli motorun devamı mı yoksa hibrit bir seçenek mi sunacağı henüz net değil.

YENİ SEDAN KRİZE ÇARE OLACAK MI?

Görüntülenen bu prototip, Nissan'ın sedan pazarındaki rekabetçi duruşunu sürdürmeye kararlı olduğunu gösteriyor. Ancak Honda ile birleşmesi suya düşen Nissan'ın yaşadığı mali krizi bu sedan modelle aşıp aşamayacağı büyük merak konusu.

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Ekonomik krizdeki Nissan çareyi yeni ürettiği sedan modelde arıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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