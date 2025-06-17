Yeni Alınan Otomobil Seyir Halindeyken Yandı

Yeni Alınan Otomobil Seyir Halindeyken Yandı
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Hatay'da sürücüsünün 20 gün önce satın aldığı Honda marka otomobil, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Olay yerindeki itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Hatay'da sürücüsünün 20 gün önce satın aldığı Honda marka otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar sosyal tesisleri mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki plakalı marka otomobilin motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangında alevler aracı sardı. Bölgeye gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol atına aldı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobili sürücüsün 20 gün önce satın aldığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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