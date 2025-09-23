Otomobildeki vergi kararı sonrası zamlanacak ve indirim gelecek modeller belli oldu

Otomobil ithalatında yeni vergi düzenlemeleri getiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunan ülkeler dışından ithal edilen binek otomobillere ek gümrük vergisi uygulanacak. Çin'den ithal edilen içten yanmalı motorlara sahip otomobillerde ek vergi düşürülürken, ABD'den ithal otomobiller üzerindeki ek vergiler ise kaldırıldı.

İŞTE ALINAN KARARLARIN DETAYLARI

Yeni düzenlemeyle AB ve STA ülkeleri dışında kalan tüm ülkelerden gelen otomobillerde; elektrikli ve şarj edilebilen (plug-in) hibrit (PHEV) araçlarda yüzde 30, benzinli, dizel ve tam hibritlerde ise yüzde 25 ek vergi getirildiği gözleniyor. Çin ve Japonya'dan ithal edilen hibrit ve elektrikli araçların vergileri yükselirken, ABD'den ithal edilen hibrit ve elektrikli araçlarda vergi indirimi yapıldı. Buna karşılık Çin'den gelen içten yanmalı motorlu araçların vergi oranıysa düşürüldü.

2 AY SONRA YÜRÜRLÜLÜĞE GİRECEK

Düzenlemenin, ithalatına başlanmış araçlar için iki aylık bir geçiş süreci olduğu belirtilirken, yatırım yapanlar ya da yapacaklar bu değişiklikten muaf olacak gibi görünüyor.

ÇİN'DEN İTHAL EDİLEN ARAÇLARDA DURUM NE?

Çin'den ithal edilen araçların da fiyatı düşecek. Daha önce Çin'den ithal edilen hibrit araçlarda yüzde 50, içten yanmalı motorlara sahip araçlarda yüzde 60 ve elektrikli modellerde yüzde 50 toplam gümrük vergisi uygulanıyordu. Yeni düzenlemeye göreyse, iki ay sonra yürürlüğe girecek uygulamada hibrit ve içten yanmalı araçlar için toplam vergi oranı yüzde 35'e, elektrikli araçlar için ise yüzde 40'a çekilecek. Bu da, araçların satış fiyatında düşüşe neden olabilir.

HANGİ MARKALAR ETKİLENECEK?

Burada en çok etkilenecek olan markalar üretimini Japonya'da yapan markalar. Honda, Subaru, Lexus en çok etkilenecek markalar gibi duruyor. Toyota ve Nissan gibi üretiminin büyük kısmını Avrupa'da gerçekleştiren markalar Japonya'da ürettikleri modeller hariç çok fazla etkilenmeyecek gibi değerlendirilebilir.

Zam görmesi muhtemel modellerden bazıları şu şekilde:

Toyota Corolla Cross, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado

Honda Civic (Tayland), Honda Jazz, Honda HR-V, Honda CR-V

Civic (Tayland), Honda Jazz, Honda HR-V, Honda CR-V Nissan X-Trail

Volkswagen Polo (Güney Afrika)

Polo (Güney Afrika) Audi Q5 (Meksika)

Lexus LBX, Lexus NX, Lexus RX, Lexus LM

Subaru Forester, Subaru Crosstrek

Suzuki Jimny

FİYATI DÜŞMESİ BEKLENEN MODELLER HANGİLERİ?

Çin'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı) otomobillerin ve ABD'de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin de gümrük vergisi oranı azaldı. ABD'den bu kapsamda yeni modellerin gelmesi bekleniyor. Çin'de üretilip Türkiye'de satılan Chery, MG ve SWM'ye ait modellerde indirim yapılması mümkün olacak.

BU MODELLERDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Chery Omoda 5

Chery Tiggo 7

Chery Tiggo 8

MG7

MG HS

SWM G01

SWM G01F

SWM G03F

SWM G05 PRO

ABD'DEN YENİ MODELLER GELEBİLİR

Tesla'nın ve Ford'un da ABD'de üretilen modellerinin Türkiye'de satış fiyatlarının düşebilir. Ayrıca ABD'de üretim yapan markaların Türkiye pazarına yeni modelleriyle giriş yapması bekleniyor.

Tesla Almanya'da ürettiği Model Y'yi gümrük vergisi ödemeden Türkiye'de satışa sunarken diğer modeller yüksek vergiler nedeni ile Türkiye'de satışa sunulmuyordu. ABD'ye uygulanan nispeten daha düşük gümrük vergileri nedeni ile markanın başta Cybertruck olmak üzere Türkiye'de farklı modelleri satışa sunması mümkün olabilir.