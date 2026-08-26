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Çin'in Avrupa'daki Yükselişi Japon ve Koreli Devleri Farklı Pazarlara Yöneltiyor

Çin'in Avrupa'daki Yükselişi Japon ve Koreli Devleri Farklı Pazarlara Yöneltiyor
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Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarındaki agresif büyümesi, Japon ve Güney Koreli devleri harekete geçirdi. Nissan ve Honda gibi Japon markalar, karlılığı daha yüksek bölgelere yatırımlarını kaydırırken, Hyundai de benzer bir strateji izlemeye hazırlanıyor.

Çinli otomotiv devlerinin Avrupa pazarındaki agresif büyümesi, Japon ve Güney Koreli üreticileri harekete geçirdi.

Nissan ve Honda gibi Japon üreticiler, karlılığı daha yüksek farklı bölgelere yatırımlarını kaydırırken, Güney Koreli Hyundai de benzer bir strateji izlemeye hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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