İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 4 ilde okullar tatil edildi

Türkiye 2026'yı kar yağışıyla karşıladı. Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarılarının ardından yurt genelinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle Doğu illerinde kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, kar esareti başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği kar tatili haberleri ise, Kahramanmaraş, Şırnak, Gümüşhane ve Elazığ valiliklerinden peş peşe geldi.

İSTANBUL'A YARIN SABAHA KADAR BUZLANMA VE DON UYARISI

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kar yağışının öğleden itibaren Avrupa Yakası'nda İstanbul Boğazı'nın çevresi ile Anadolu Yakası'nın genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceği ancak buzlanma ve don hadiselerinin yarın sabah saatlerine kadar etkili olabileceği öngörülüyor.

İstanbul'da yarın en düşük 1, en yüksek 8 derecede sıcaklık ile parçalı bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor. Yağış beklenmeyen ve hava sıcaklığının 7-16 derece arasında seyredeceği aktarılan hafta sonu, lodos fırtınası yaşanması, pazartesi parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Kentte salı günü yağmur, çarşamba günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Taksim

MEGAKENTTE BU İLÇELERE DİKKAT

Uzman değerlendirmelerine göre saat 13.00 ile 16.45 arasında Karadeniz üzerinden yola çıkan yağış kütlelerinin İstanbul'un kuzey ve doğu hattında etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği ise kentte akşam saatlerinden itibaren kar yağışı görülebileceğini belirterek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Uyarılarda öne çıkan ilçeler arasında Beykoz, Sarıyer, Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Üsküdar, Beşiktaş, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Şişli ve Kağıthane çevreleri yer aldı. Özellikle Karadeniz'e yakın bölgelerde karın aniden bastırabileceği, şehir içindeki sıcaklık farklarına bağlı olarak bazı noktalarda yağışın daha yoğun hissedilebileceği kaydedildi.

Uyarıların ardından megakentin birçok ilçesi kar yağışına teslim oldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik ilçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer'in kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kar yağışı devam ederken 2 Ocak Cuma günü İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili bir resmi bir açıklama henüz gelmedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

ELAZIĞ'DA DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.

ŞIRNAK'TA KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

GÜMÜŞHANE'DE ÖĞRENCİLERE KAR TATİLİ

Gümüşhane Valiliği tarafından, il merkezinde etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Meteorolojik verilere göre Gümüşhane il merkezinde 2 Ocak Cuma günü etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının düşeceği, buna bağlı olarak don ve buzlanma riskinin artacağı tahmin ediliyor. Özellikle Karaer Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi başta olmak üzere bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirilerek, il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 2 Ocak Cuma günü eğitim faaliyetlerine ara verileceği bildirildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 2 Ocak Cuma günü mesai saatlerinde idari izinli sayılacağı açıklandı. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

Öte yandan il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 28, Kürtün ilçesinde 2, Şiran'da 20 olmak üzere toplam 50 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.