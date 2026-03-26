Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk

Süper Lig devi Galatasaray, kolu kırılan ve ameliyat edilen Victor Osimhen için özel bir koruyucu ekipman hazırlığına başladı.

ÖZEL TASARIM GELİYOR

Sarı-kırmızılı kulübün, Nijeryalı yıldızın kolunu korumak amacıyla özel bir kolluk tasarlamayı planladığı öğrenildi. Hazırlanan ekipmanın kısa süre içinde tanıtılması bekleniyor.

SAHAYA DÖNÜŞÜ KOLAYLAŞTIRACAK

Osimhen'in sahalara dönüş sürecini hızlandırması hedeflenen kolluk, oyuncunun hem güvenliğini sağlayacak hem de performansını destekleyecek.