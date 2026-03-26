Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk
Galatasaray, kolu kırılan ve ameliyat olan oyuncusu Victor Osimhen için özel bir koruyucu ekipman tasarlıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızın kolunu korumak amacıyla özel bir kolluk tasarımı üzerinde çalışıyor. Kısa süre içinde tanıtılması beklenen kolluk, Osimhen'in sahalara daha hızlı ve güvenli bir şekilde dönmesini sağlamayı hedefliyor.
Süper Lig devi Galatasaray, kolu kırılan ve ameliyat edilen Victor Osimhen için özel bir koruyucu ekipman hazırlığına başladı.
ÖZEL TASARIM GELİYOR
Sarı-kırmızılı kulübün, Nijeryalı yıldızın kolunu korumak amacıyla özel bir kolluk tasarlamayı planladığı öğrenildi. Hazırlanan ekipmanın kısa süre içinde tanıtılması bekleniyor.
SAHAYA DÖNÜŞÜ KOLAYLAŞTIRACAK
Osimhen'in sahalara dönüş sürecini hızlandırması hedeflenen kolluk, oyuncunun hem güvenliğini sağlayacak hem de performansını destekleyecek.