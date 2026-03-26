Haberler

Eşini öldürüp, intihar etti

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Ali Elmadibi, eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti. Olayın detayları jandarma tarafından araştırılıyor.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde Ali Elmadibi (67), eşi Vesile Elmadibi'ni (63) öldürüp, aynı av tüfeğiyle intihar etti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Elmadibi'nin evinden gelen silah sesleri üzerine merak edip giden komşuları Elmadibi'ni oturma odasında, eşi Vesile Elmadibi'ni ise mutfakta kanlar içinde yerde yatarken buldu. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Elmadibi çiftinin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın evde yaptığı incelemede, Ali Elmadibi'nin önce eşi Vesile Elmadibi'ni mutfakta başına av tüfeğiyle ateş edip öldürdüğü, ardından da yan odaya geçip, çenesinin altına dayadığı silahla intihar ettiğini saptadı.

Yapılan incelemelerin ardından Elmadibi çiftinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi

NATO'dan kritik hamle: Komşu ülkedeki Türk askeri tahliye edildi

27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim

Rapçi Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı! İlişkiyi böyle öğrenmiş
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

Koskoca Galatasaray'a bunu da yaptı
Kamyonla çarpışan otobüs alev aldı, 13 kişi feci şekilde can verdi

Alev alev yanan yolcu otobüsünde feci şekilde can verdiler
Cepheden yeni görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Cepheden yeni görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim

Rapçi Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı! İlişkiyi böyle öğrenmiş
Yolcu otobüsü nehre düştü! Sudan 26 cansız beden çıkarıldı, kayıplar var

Yok böyle facia! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor
İcardi'nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı

Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşım