Demet Akalın'ın 'Sen bir eve gel lan' dediği eşi podyuma çıktı

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası kapsamında düzenlenen milli takım seçmelerine katılarak podyuma çıktı.

DEMET AKALIN DESTEK VERDİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da organizasyonda yer alarak eşini yalnız bırakmadı. Yarışmayı izleyiciler arasından takip eden Akalın'ın, Kurt'a moral verdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADAKİ OLAY SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE

Daha önce Okan Kurt'un kaslı fotoğraf paylaşımına "Sen bir eve gel" diyerek tepki gösteren Akalın'ın sözleri, Kurt'un podyuma çıkmasıyla yeniden gündeme geldi.

HEYECAN DOLU ANLAR

Seçmelerde sahneye çıkan Okan Kurt'un performansı salondaki izleyiciler tarafından dikkatle takip edilirken, organizasyonda heyecan dolu anlar yaşandı.