İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti Haber Videosunu İzle
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
İslam Memiş, 2026’nın “manipülasyon yılı” olacağını belirterek altın piyasasında sert dalgalanmaların süreceğini söyledi; düşüşlerin fırsat olduğunu vurgularken fiziki altın alımı konusunda da yatırımcıları uyardı.

Altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken, yatırımcılar “Bu seviyelerden altın alınır mı?” sorusuna yanıt arıyor. Finans analisti İslam Memiş, yaptığı açıklamalarla 2026 yılına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, 2026’nın finansal piyasalarda kazanç değil, varlıkları koruma yılı olacağını belirterek, piyasaların manipülasyon etkisi altında kalacağını ifade etti.

“HER AY SERT DALGALANMALAR OLACAK”

Yıl boyunca piyasalarda sert hareketlerin süreceğini söyleyen Memiş, “Her ay farklı enstrümanlarda ciddi dalgalanmalar göreceğiz. Bu durum yatırımcıları panikletebilir ancak alım fırsatları da oluşturur” dedi.

İran’ın beklenmedik misillemesinin piyasaların seyrini değiştirdiğini belirten Memiş, özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının enerji piyasalarında büyük etkiler yarattığını ifade etti.

“ALTINI UCUZA TOPLUYORLAR”

Körfez ülkelerinin nakit ihtiyacı nedeniyle varlık satışına yöneldiğini söyleyen Memiş, güçlü dolar karşısında altının daha düşük seviyelerden toplandığını dile getirdi. Ocak ayında altının “köpük fiyatlar” gördüğünü belirten Memiş, kısa sürede sert düzeltme yaşandığını vurguladı.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Kısa vadede ons altının 4.100 ile 4.650 dolar aralığında hareket edeceğini öngören Memiş, bu bandın yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Uzun vadede ise altının 5.800-6.000 dolar seviyelerine ulaşabileceğini ifade eden Memiş, düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

“FİZİKİ ALTIN ALIMINA DİKKAT”

Memiş, fiziki altın alımına yönelik de uyarılarda bulundu. Yüksek işçilik maliyetlerine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların bu dönemde fiziki altın yerine darphane sertifikası ya da bankalar üzerinden işlem yapmasının daha avantajlı olabileceğini söyledi.

Yorumlar (1)

gunaydın Türkiye:

bu hikayeleri 90 milyon biliyor zaten. bu adam ne diye hergün aynı şeyleri tekrarlıyorki. boş beleş gereksiz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

