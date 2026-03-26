Herkes Zelenski'yi ayakta alkışladı, bir tek o lider istifini bozmadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, katıldığı bir konferansta katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

SADECE SANCHEZ AYAĞA KALKMADI

Zelenski’nin konuşmasının ardından salondaki konukların büyük bir çoğunluğu ayağa kalkarak desteklerini gösterdi. Zirve sırasında dikkat çeken an ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in tutumu oldu.

Salonda herkesin ayağa kalktığı dakikalarda, Sanchez’in ayağa kalkmayan tek isim olması objektiflere yansıdı.