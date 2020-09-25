Sivas Haberleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sivas Haberleri
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

Sivas Haberleri

Sivas haber, Sivas son dakika haberleri ve gelişmeleri.

10'uncu kattan havalandırma boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybettiSivas - Bugün
10'uncu kattan havalandırma boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti
Sivas: Apartman görevlisi darp etti, baba şikayetçi olduSivas - Bugün
Apartman görevlisi darp etti, baba şikayetçi oldu
Sivas: Sivas'ta, restoran çatısında yangınSivas - Bugün
Sivas'ta, restoran çatısında yangın
Sivas - Bugün
Hentbolda 2020-2021 sezonu yarın başlayacak
İlk hafta programı Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta müsabakalarının programı şöyle: Erkekler Süper Lig Yarın: 15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Celal Atik) 15.00 Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor (Üçevler Spor Tesisleri) 15.00 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Beşiktaş Aygaz (THF) 16.00 Beykoz Belediyespor-Güneysu (Recep Şahin Köktürk) 16.00 İstanbul Üniversitesi-Köyceğiz Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü) 27 Eylül Pazar: 20.00 MYK Hentbol-Spor Toto (THF) Kadınlar Süper Lig 27 Eylül Pazar: 12.30 Sivas Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Taha Akgül) 15.
Sivas: Son Dakika: Devletin 1 milyon liralık desteğiyle memleketinde sertifikalı tohum üretiyorSivas - Bugün
Son Dakika: Devletin 1 milyon liralık desteğiyle memleketinde sertifikalı tohum üretiyor
Sivas: Sivas'ta üreticiye tohumluk yerli Zeron Buğdayı dağıtıldıSivas - Bugün
Sivas'ta üreticiye tohumluk yerli Zeron Buğdayı dağıtıldı
Sivas - Bugün
Uzmanından ailelere işitme taraması testi uyarısı
Sivas Numune Hastanesi Kulak Burun Boğaz doktoru Uzm. Dr. Furkan Şan, yenidoğan bebeklerin 1 ay içinde işitme taraması testleri ile değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Sivas: Doğrama ustası, hurda demirden arı heykeli yaptıSivas - Bugün
Doğrama ustası, hurda demirden arı heykeli yaptı
Sivas - Dün
Son Dakika: Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Suşehri ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Sivas: '3. Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze, Şiir, Müzik Projesi' etkinliği - BURSASivas - Dün
"3. Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze, Şiir, Müzik Projesi" etkinliği - BURSA
Sivas: 'Bir 'Sürü' Neden Projesi'nde çiftçilere koyun dağıtıldıSivas - Dün
"Bir 'Sürü' Neden Projesi"nde çiftçilere koyun dağıtıldı
Son Dakika: Devletin 1 milyon liralık desteğiyle memleketinde sertifikalı tohum üretiyor
Sivas: Sivasspor, Ankaragücü maçına iddialı hazırlanıyorSivas - Dün
Sivasspor, Ankaragücü maçına iddialı hazırlanıyor
Sivas - Dün
Sivas'ta direkten düşen kişi yaralandı
Sivas'ta internet kablosunu onarmak için çıktığı direkten düşen kişi yaralandı.
Sivas - Dün
Zara'da yol ve kaldırım yenileme çalışması
Sivas'ın Zara ilçesinde belediye ekipleri yol ve kaldırım yenileme çalışması başlattı.
Sivas - Dün
Sarıkamış'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Kars'ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı Köyü'nde Mayıs 2019'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin hayatını kaybettiği Kasten Öldürme olayı ile ilgili tutuksuz olarak şüpheli sıfatıyla yargılanan H.K. (42), R.K. (39) ve İ.K (75) hakkında 24.09.2020 günü Sivas 1.
Sivas: Yenice'nin yeni Kaymakamı Yasin Erdem göreve başladıSivas - Dün
Yenice'nin yeni Kaymakamı Yasin Erdem göreve başladı
Sivas: Sivas'ta çiftçilere koyun dağıtımı yapıldıSivas - Dün
Sivas'ta çiftçilere koyun dağıtımı yapıldı
Sivas: Sivas'ta hedef 1 milyon Kangal Akkaraman koyunuSivas - Dün
Sivas'ta hedef 1 milyon Kangal Akkaraman koyunu
Sivas: İnterneti gittiği için çıktığı 6 metrelik direkten yere çakıldıSivas - Dün
İnterneti gittiği için çıktığı 6 metrelik direkten yere çakıldı
Sivas: Fotoğraf merakı, şahini telef olmaktan kurtardıSivas - Dün
Fotoğraf merakı, şahini telef olmaktan kurtardı
Sivas: Atık su tortularını solucan gübresine çeviren tesis tarımda verimi artırıyor - SİVASSivas - Dün
Atık su tortularını solucan gübresine çeviren tesis tarımda verimi artırıyor - SİVAS
Sivas: Üzerine kızgın yağ dökülen Nisa, eski yüzüne ve çok sevdiği saçlarına kavuşacakSivas - Dün
Üzerine kızgın yağ dökülen Nisa, eski yüzüne ve çok sevdiği saçlarına kavuşacak
Sivas: Caminin minaresi 500 kilometre mesafeden taşındıSivas - Dün
Caminin minaresi 500 kilometre mesafeden taşındı
Sivas: DHA YURT BÜLTENİ - 7Sivas - Dün
DHA YURT BÜLTENİ - 7
Sivas: Koronavirüs süreci, okul kantincilerini de mağdur ettiSivas - Dün
Koronavirüs süreci, okul kantincilerini de mağdur etti
Sivas - Dün
Vezirköprü'de İŞKUR kurası noter huzurunda çekildi
Atatürk İş Merkezi salonunda Vezirköprü Noteri Ahmet Sivas tarafından çekilen kurada İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Resul Özata ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şefi Arslan Yıldırım hazır bulundu.
Sivas: Kara yolunda 'gasp tuzağı' kuran 6 kişi tutuklandıSivas - Dün
Kara yolunda "gasp tuzağı" kuran 6 kişi tutuklandı
Sivas: Hisarcıklıoğlu'ndan destek istediSivas - Dün
Hisarcıklıoğlu'ndan destek istedi
Sivas: Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmalarıSivas - Dün
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmaları
Sivas: 23 yıllık anahtarcı, salgın önlemleriyle hizmet veriyorSivas - Dün
23 yıllık anahtarcı, salgın önlemleriyle hizmet veriyor
Sivas: Çifte Minaresi ile ünlü Sivas'a Rize'den minare gönderdilerSivas - Dün
Çifte Minaresi ile ünlü Sivas'a Rize'den minare gönderdiler
Sivas - Dün
Kara yollarında durum
Sivas-Zara yolunun 0-1.
Sivas - 23.9.2020
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal eden 23 kişinin Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildiğini belirtti.
Sivas: Emekli vatandaşın ev parasını çalan hırsızlar, Sivas'ta yakalandıSivas - 23.9.2020
Emekli vatandaşın ev parasını çalan hırsızlar, Sivas'ta yakalandı
Sivas: Son dakika... Malatya'da otomobilden para çalan şüpheliler Sivas'ta yakalandıSivas - 23.9.2020
Son dakika... Malatya'da otomobilden para çalan şüpheliler Sivas'ta yakalandı
Sivas: Malatya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıSivas - 23.9.2020
Malatya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Sivas - 23.9.2020
Malatya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Mustafa Uyanık idaresindeki 50 AZ 107 plakalı kamyonet ile Burak Durmaz yönetimindeki 41 VH 797 plakalı otomobil Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan ilçesi girişinde çarpıştı.
Sivas: Sivasspor'da Kayode'nin lisansı çıktıSivas - 23.9.2020
Sivasspor'da Kayode'nin lisansı çıktı
Sivas: Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür ettiSivas - 23.9.2020
Taburcu olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarına böyle teşekkür etti
Sivas: Son dakika haberi | Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı - SİVASSivas - 23.9.2020
Son dakika haberi | Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı - SİVAS
Sivas - 23.9.2020
Ulaş'ta çiftçiye yerli ve milli sebze tohumu desteği
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi'nde çiftçilere yerli ve milli sebze tohunu satılmaya başlandı.
Sivas - 23.9.2020
Suşehri'nde uzaktan eğitime destek kampanyası başlatıldı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, uzaktan eğitime destek için tablet ve bilgisayar bağış kampanyası başlatıldı.
Sivas: 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri başladıSivas - 23.9.2020
"Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri başladı
Sivas - 23.9.2020
Son dakika haberi | Ulaş'ta "Kovid-19 tedbirleri" denetimi
Son dakika haberi... Sivas'ın Ulaş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
Sivas - 23.9.2020
Suşehri'nde trafik uygulaması
Sivas'ın Suşehri ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada 38 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Sivas: TDK'den bünyesindeki işletmelere Türkçe isim veren Sivas Belediyesine ödülSivas - 23.9.2020
TDK'den bünyesindeki işletmelere Türkçe isim veren Sivas Belediyesine ödül
Sivas: Karantina kurallarını ihlal eden 23 kişi KYK yurduna yerleştirildi - SİVASSivas - 23.9.2020
Karantina kurallarını ihlal eden 23 kişi KYK yurduna yerleştirildi - SİVAS
Sivas: Sivas Belediyesi'ne Türk Dil Kurumu'ndan 'Türkçe' ödülüSivas - 23.9.2020
Sivas Belediyesi'ne Türk Dil Kurumu'ndan 'Türkçe' ödülü
Sivas: Sağlık kuruluşları tek yumruk olduSivas - 23.9.2020
Sağlık kuruluşları tek yumruk oldu
Sivas: Sivas'ta, sendikalardan sağlık çalışanlarına şiddete tepkiSivas - 23.9.2020
Sivas'ta, sendikalardan sağlık çalışanlarına şiddete tepki
Sivas: Vali Ayhan: 'Anadolu aslanı' tartışması iki köpeğin de reklamı olduSivas - 23.9.2020
Vali Ayhan: 'Anadolu aslanı' tartışması iki köpeğin de reklamı oldu
Sivas Namaz Vakitleri
İmsak04:50
Öğle12:31
İkindi15:52
Akşam18:34
Yatsı19:52
Sivas Namaz VakitleriSivas Namaz Vakitleri
Sivas İç Anadolu’nun Doğusunda bulunan Konya’dan sonra 6.001 kilometrekare yüz ölçümüyle ikinci büyük şehirdir. Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Merkez, Şarkışla, Suşehri, Ulaş, Yıldızeli, Zara olmak üzere 17 ilçeye sahiptir. Sivas konumu itibariyle Doğu Anadolu, Orta Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındadır. Sivas ayrıca, Konya’dan sonra Türkiye’de en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Sivas haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Sivas son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
12345678910
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Erol Bulut Murat Şahin Fatih Terim Marcel Tisserand
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas Haber, Sivas Son Dakika Haberleri - Haberler - Sivas haber sayfamızda Sivas haberleri okuyabilir, Sivas son dakika haberleri ve güncel Sivas gelişmelerini görebilirsiniz. Apartman görevlisi darp etti, baba şikayetçi oldu.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 13:24:18. #1.15#
title