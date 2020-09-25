Sivas Haberleri

Sivas - Bugün
Hentbolda 2020-2021 sezonu yarın başlayacak
İlk hafta programı Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta müsabakalarının programı şöyle: Erkekler Süper Lig Yarın: 15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Celal Atik) 15.00 Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor (Üçevler Spor Tesisleri) 15.00 Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Beşiktaş Aygaz (THF) 16.00 Beykoz Belediyespor-Güneysu (Recep Şahin Köktürk) 16.00 İstanbul Üniversitesi-Köyceğiz Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü) 27 Eylül Pazar: 20.00 MYK Hentbol-Spor Toto (THF) Kadınlar Süper Lig 27 Eylül Pazar: 12.30 Sivas Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Taha Akgül) 15.
Sivas - Bugün
Son Dakika: Devletin 1 milyon liralık desteğiyle memleketinde sertifikalı tohum üretiyor
Sivas - Bugün
Uzmanından ailelere işitme taraması testi uyarısı
Sivas Numune Hastanesi Kulak Burun Boğaz doktoru Uzm. Dr. Furkan Şan, yenidoğan bebeklerin 1 ay içinde işitme taraması testleri ile değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Sivas - Dün
Son Dakika: Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Suşehri ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Sivas - Dün
Sivas'ta direkten düşen kişi yaralandı
Sivas'ta internet kablosunu onarmak için çıktığı direkten düşen kişi yaralandı.
Sivas - Dün
Zara'da yol ve kaldırım yenileme çalışması
Sivas'ın Zara ilçesinde belediye ekipleri yol ve kaldırım yenileme çalışması başlattı.
Sivas - Dün
Sarıkamış'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Kars'ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı Köyü'nde Mayıs 2019'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin hayatını kaybettiği Kasten Öldürme olayı ile ilgili tutuksuz olarak şüpheli sıfatıyla yargılanan H.K. (42), R.K. (39) ve İ.K (75) hakkında 24.09.2020 günü Sivas 1.
Sivas - Dün
Vezirköprü'de İŞKUR kurası noter huzurunda çekildi
Atatürk İş Merkezi salonunda Vezirköprü Noteri Ahmet Sivas tarafından çekilen kurada İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Resul Özata ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şefi Arslan Yıldırım hazır bulundu.
Sivas - Dün
Kara yollarında durum
Sivas-Zara yolunun 0-1.
Sivas - 23.9.2020
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal eden 23 kişinin Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildiğini belirtti.
Sivas - 23.9.2020
Malatya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Mustafa Uyanık idaresindeki 50 AZ 107 plakalı kamyonet ile Burak Durmaz yönetimindeki 41 VH 797 plakalı otomobil Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan ilçesi girişinde çarpıştı.
Sivas - 23.9.2020
Son dakika haberi | Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı - SİVAS
Sivas - 23.9.2020
Ulaş'ta çiftçiye yerli ve milli sebze tohumu desteği
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulaş Tarım İşletmesi'nde çiftçilere yerli ve milli sebze tohunu satılmaya başlandı.
Sivas - 23.9.2020
Suşehri'nde uzaktan eğitime destek kampanyası başlatıldı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, uzaktan eğitime destek için tablet ve bilgisayar bağış kampanyası başlatıldı.
Sivas - 23.9.2020
Son dakika haberi | Ulaş'ta "Kovid-19 tedbirleri" denetimi
Son dakika haberi... Sivas'ın Ulaş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
Sivas - 23.9.2020
Suşehri'nde trafik uygulaması
Sivas'ın Suşehri ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada 38 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Sivas İç Anadolu’nun Doğusunda bulunan Konya’dan sonra 6.001 kilometrekare yüz ölçümüyle ikinci büyük şehirdir. Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Merkez, Şarkışla, Suşehri, Ulaş, Yıldızeli, Zara olmak üzere 17 ilçeye sahiptir. Sivas konumu itibariyle Doğu Anadolu, Orta Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındadır. Sivas ayrıca, Konya’dan sonra Türkiye’de en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Sivas haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Sivas son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.