Sivas İç Anadolu’nun Doğusunda bulunan Konya’dan sonra 6.001 kilometrekare yüz ölçümüyle ikinci büyük şehirdir. Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Merkez, Şarkışla, Suşehri, Ulaş, Yıldızeli, Zara olmak üzere 17 ilçeye sahiptir. Sivas konumu itibariyle Doğu Anadolu, Orta Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındadır. Sivas ayrıca, Konya’dan sonra Türkiye’de en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Sivas haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Sivas son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.