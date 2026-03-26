Görüşmeye damga vuran görüntü! Lukaşenko, Kim'e taarruz tüfeği hediye etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun görüşmesinde verilen karşılıklı hediyeler dikkat çekti. Ziyaret kapsamında iki liderin birbirine sunduğu sembolik ve askeri içerikli hediyeler gündem oldu.

KİM VAZO HEDİYE ETTİ

Kim Jong Un, Lukaşenko’ya geleneksel motiflerle süslenmiş büyük bir vazo, deniz kabuklarıyla bezeli özel tasarım ürünler ve Belarus liderinin ziyareti anısına basılan altın hatıra para hediye etti.

LUKAŞENKO'NUN KARŞILIĞI GÖRÜŞMEYE DAMGA VURDU

Lukaşenko ise Kuzey Kore liderine Belarus’a özgü gıda ürünleri, çikolata, marshmallow ve siyah ekmek takdim etti. Ancak en dikkat çeken hediye, Belarus üretimi bir VSK tipi taarruz tüfeği oldu. Lukaşenko, silahı verirken “Bir asker için ateşli silahlar her zaman gerekli olacaktır” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Kim Jong Un’un silaha ilgi gösterdiği, tüfeği inceleyip özellikleri hakkında bilgi aldığı ve şarjörünü denediği aktarıldı. Lukaşenko ise bu anlara ilişkin “Artık bu silah Kim Jong Un’a ait” yorumunu yaptı.

Ziyaret kapsamında ayrıca Kim Jong Un’a Belarus kültüründe önemli bir yere sahip olan ve “soyluluğun simgesi” olarak bilinen Slutsk kemeri hediye edildi. Kim’in eşi için mücevherli bir çiçek buketi, kızı için ise özel tasarım bir mücevher kutusu verildi.