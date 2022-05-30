Amasya Haber, Amasya Son Dakika Haberleri - Haberler

Amasya 335.494 (2019 itibarıyla) 335.494 36° 36° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:09 Öğle

12:39 İkindi

16:37 Akşam

20:06 Yatsı

21:51 Vali Mustafa Masatlı Bld. Başkanı Mehmet Sarı - (MHP) Valilik Sitesi http://www.amasya.gov.tr/ Belediye Sitesi https://amasya.bel.tr/ Bölgesi Karadeniz Bölgesi İlçe Sayısı 6 Yüzölçümü 6 km2 Rakım 1150m Posta Kodu 5000 Alan Kodu 358 Plaka Kodu 5 Koordinatı 40.65333, 35.83306 Amasya Seçim Sonuçları

Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde bulunan Amasya’nın yüz ölçümü 5.690 kilometre karedir ve Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merkez, Merzifon, Suluova ve Taşova olarak 7 ilçesi vardır. M.Ö. 5500 yıllarında Friglerle başlayan tarihi, Osmanlı İmparatorluğu ile devam etti. Türklerin ilk yerleşim yeri ve korunaklı olması nedeniyle de Osmanlı şehzadelerinin yetiştirildiği yıkılmaz kale olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda önemli rol üstlenmiş ve savaşın planları bu şehirde yapılmıştır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Amasya haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Amasya son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.