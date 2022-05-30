Amasya Haber, Amasya Son Dakika Haberleri - Haberler

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AMASYA

Amasya haber, Amasya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Merzifon'un endemik bitki türü 'yitik lale' kendi toprağında çiçek açtı

Merzifon'un endemik bitki türü "yitik lale" kendi toprağında çiçek açtı

Amasya - 50 Dakika Önce
Amasya'da bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

Amasya'da bulundukları araçta uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

Amasya - 1 Saat Önce
YHKB'nin faaliyetleri masaya yatırıldı

YHKB'nin faaliyetleri masaya yatırıldı

Amasya - 1 Saat Önce
AK Parti'li Karahocagil: 'Cumhurbaşkanı'na düşmanlık, onu seçen halka düşmanlıktır'

AK Parti'li Karahocagil: "Cumhurbaşkanı'na düşmanlık, onu seçen halka düşmanlıktır"

Amasya - 2 Saat Önce
152 torun sahibi asırlık çınar vefat etti

152 torun sahibi asırlık çınar vefat etti

Amasya - 4 Saat Önce
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Amasya - 7 Saat Önce
Amasya deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 30 Mayıs 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Amasya deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 30 Mayıs 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Amasya - 9 Saat Önce
30 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

30 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Amasya - 9 Saat Önce
Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 30 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 30 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya - 13 Saat Önce

Amasya

Nüfus335.494 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 3636°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:09 		Öğle
12:39 		İkindi
16:37 		Akşam
20:06 		Yatsı
21:51
ValiMustafa Masatlı
Bld. BaşkanıMehmet Sarı - (MHP)
Valilik Sitesi http://www.amasya.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://amasya.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiKaradeniz Bölgesi
İlçe Sayısı6
Yüzölçümü6 km2
Rakım1150m
Posta Kodu5000
Alan Kodu358
Plaka Kodu5
Koordinatı40.65333, 35.83306
Amasya Seçim Sonuçları
Amasya Gündemindeki Kişiler
Amasya Haber Dağılımı
Toplu taşımada maske artık isteğe bağlı

Toplu taşımada maske artık isteğe bağlı

Amasya - Dün 21:58
Hastaneler hariç maske zorunluluğu kalktı

Hastaneler hariç maske zorunluluğu kalktı

Amasya - Dün 21:19
Bakan Koca; Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı

Bakan Koca; Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı

Amasya - Dün 21:12
Koronavirüste Bugün: 2 Kişi Hayatını Kaybetti; 864 Kişi Pozitif Çıktı

Koronavirüste Bugün: 2 Kişi Hayatını Kaybetti; 864 Kişi Pozitif Çıktı

Amasya - Dün 20:59
Son Dakika: Vaka sayıları 3 gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalktı

Son Dakika: Vaka sayıları 3 gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalktı

Amasya - Dün 20:53

Üniversiteli aşçıların iş kaygısı yok: "Okul biter bitmez iş hazır"
Solingen faciasının 29. yılında kurbanlar mezarları başında anıldı

Solingen faciasının 29. yılında kurbanlar mezarları başında anıldı

Amasya - Dün 19:55
Solingen katliamının 29. yılında kurbanlar anıldı

Solingen katliamının 29. yılında kurbanlar anıldı

Amasya - Dün 18:58
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Önümüzdeki yıl bu zamanlar Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Önümüzdeki yıl bu zamanlar Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız

Amasya - Dün 18:27
Amasya'da kargo malzemesi taşıyan tır devrildi: 2 yaralı

Amasya'da kargo malzemesi taşıyan tır devrildi: 2 yaralı

Amasya - Dün 12:26
29 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

29 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Amasya - Dün 05:57
Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 29 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 29 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya - Dün 01:58
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 966 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 966 oldu

Amasya - 28.05.2022
Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti

Amasya - 28.05.2022
Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 966 Kişi Pozitif Çıktı

Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 966 Kişi Pozitif Çıktı

Amasya - 28.05.2022
Türkiye'de 966 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 966 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

Amasya - 28.05.2022
Pazara araç satın almaya giderken kaza yaptılar: 2 yaralı

Pazara araç satın almaya giderken kaza yaptılar: 2 yaralı

Amasya - 28.05.2022
Amasya'da bir hastanın karnından 5 kilogram kitle çıkarıldı

Amasya'da bir hastanın karnından 5 kilogram kitle çıkarıldı

Amasya - 28.05.2022
Pazara araç satın almaya giderken kaza yaptılar: 2 yaralı

Pazara araç satın almaya giderken kaza yaptılar: 2 yaralı

Amasya - 28.05.2022
Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu

Yargıtay, tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldüren kişiye verilen cezayı az buldu

Amasya - 28.05.2022
Karnındaki şişlik için hastaneye gitti, genç kızdan yaklaşık 5 kiloluk kitle alındı

Karnındaki şişlik için hastaneye gitti, genç kızdan yaklaşık 5 kiloluk kitle alındı

Amasya - 28.05.2022
28 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

28 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Amasya - 28.05.2022
Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 28 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 28 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya - 28.05.2022
Arıcıların besleme için şeker talebi

Arıcıların besleme için şeker talebi

Amasya - 27.05.2022
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 940 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 940 oldu

Amasya - 27.05.2022
Kaderimin Oyunu son bölüm izle! Star TV Kaderimin Oyunu 23. bölüm full HD izle! Kaderimin Oyunu 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Kaderimin Oyunu son bölüm izle! Star TV Kaderimin Oyunu 23. bölüm full HD izle! Kaderimin Oyunu 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Amasya - 27.05.2022
Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 940 Kişi Pozitif Çıktı

Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 940 Kişi Pozitif Çıktı

Amasya - 27.05.2022
Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 4 kişi vefat etti, 940 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 4 kişi vefat etti, 940 yeni vaka tespit edildi

Amasya - 27.05.2022
Arıcıların, besleme için şeker talebi

Arıcıların, besleme için şeker talebi

Amasya - 27.05.2022
Telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Amasya - 27.05.2022
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKSAT 6A'YI UZAYA GÖNDERMEK İÇİN YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKSAT 6A'YI UZAYA GÖNDERMEK İÇİN YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ

Amasya - 27.05.2022
27 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

27 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Amasya - 27.05.2022
Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 27 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 27 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya - 27.05.2022
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1310 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1310 oldu

Amasya - 26.05.2022
Bakan Karaismailoğlu: 'Türksat6A'yı 100. yılda uzaya göndermek adına yoğun çaba içindeyiz'

Bakan Karaismailoğlu: "Türksat6A'yı 100. yılda uzaya göndermek adına yoğun çaba içindeyiz"

Amasya - 26.05.2022
Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 5 kişi vefat etti, bin 310 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 5 kişi vefat etti, bin 310 yeni vaka tespit edildi

Amasya - 26.05.2022
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Amasya - 26.05.2022
Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 1310 Kişi Pozitif Çıktı

Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 1310 Kişi Pozitif Çıktı

Amasya - 26.05.2022
Murat Kılıç kimdir? Murat Kılıç'ın oynadığı diziler ve filmler nedir? Kaç yaşında, nereli?

Murat Kılıç kimdir? Murat Kılıç'ın oynadığı diziler ve filmler nedir? Kaç yaşında, nereli?

Amasya - 26.05.2022
Orta Karadeniz'in lezzetleri gastronomi turizmi için tescilleniyor

Orta Karadeniz'in lezzetleri gastronomi turizmi için tescilleniyor

Amasya - 26.05.2022
Bakan Karaismailoğlu: 'Türksat6A'yı 100. yılda uzaya göndermek adına yoğun çaba içindeyiz'

Bakan Karaismailoğlu: "Türksat6A'yı 100. yılda uzaya göndermek adına yoğun çaba içindeyiz"

Amasya - 26.05.2022
Amasya'da üniversite öğrencilerine siber güvenlik semineri verildi

Amasya'da üniversite öğrencilerine siber güvenlik semineri verildi

Amasya - 26.05.2022
Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı

Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı

Amasya - 26.05.2022
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKSAT 6A'YI UZAYA GÖNDERMEK İÇİN YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ-2

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKSAT 6A'YI UZAYA GÖNDERMEK İÇİN YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ-2

Amasya - 26.05.2022
GÜNDEM / 26 Mayıs 2022

GÜNDEM / 26 Mayıs 2022

Amasya - 26.05.2022
26 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

26 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Amasya - 26.05.2022
Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 26 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 26 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya - 26.05.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2022

Amasya - 25.05.2022
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1260 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1260 oldu

Amasya - 25.05.2022
Son 24 saatte korona virüsten 4 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 4 kişi hayatını kaybetti

Amasya - 25.05.2022
Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1260 Kişi Pozitif Çıktı

Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1260 Kişi Pozitif Çıktı

Amasya - 25.05.2022
25 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! Bin 260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

25 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! Bin 260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Amasya - 25.05.2022
Araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi yakalandı

Araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi yakalandı

Amasya - 25.05.2022
AK Parti'li Karahocagil'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

AK Parti'li Karahocagil'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki

Amasya - 25.05.2022
Atatürk'ün Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

Atatürk'ün Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

Amasya - 25.05.2022
25 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

25 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Amasya - 25.05.2022
Koronavirüste Bugün: 6 Kişi Hayatını Kaybetti; 1034 Kişi Pozitif Çıktı

Koronavirüste Bugün: 6 Kişi Hayatını Kaybetti; 1034 Kişi Pozitif Çıktı

Amasya - 25.05.2022
Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 25 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 25 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya - 25.05.2022
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1304 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1304 oldu

Amasya - 24.05.2022
Son 24 saatte korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Amasya - 24.05.2022
Türkiye'de 1304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 1304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti

Amasya - 24.05.2022
Koronavirüste Bugün: 6 Kişi Hayatını Kaybetti; 1034 Kişi Pozitif Çıktı

Koronavirüste Bugün: 6 Kişi Hayatını Kaybetti; 1034 Kişi Pozitif Çıktı

Amasya - 24.05.2022
Türkiye'nin en büyük mumya ailesi

Türkiye'nin en büyük mumya ailesi

Amasya - 24.05.2022
Bartın'da öğrenciler ve firmalar '8. Kariyer ve İstihdam Günleri'nde buluştu

Bartın'da öğrenciler ve firmalar "8. Kariyer ve İstihdam Günleri"nde buluştu

Amasya - 24.05.2022
Amasya'da OSB Üst Kurulu Toplantısı yapıldı

Amasya'da OSB Üst Kurulu Toplantısı yapıldı

Amasya - 24.05.2022
Atakum Belediye Başkanı Deveci, Ata Toprağını Kılıçdaroğlu'na Teslim Etti

Atakum Belediye Başkanı Deveci, Ata Toprağını Kılıçdaroğlu'na Teslim Etti

Amasya - 24.05.2022
TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri'de Toplandı

TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri'de Toplandı

Amasya - 24.05.2022
AK Parti'li Karahocagil: 'Atatürk yaşasaydı yapacağı ilk iş kurduğu partiyi kapatmak olurdu'

AK Parti'li Karahocagil: "Atatürk yaşasaydı yapacağı ilk iş kurduğu partiyi kapatmak olurdu"

Amasya - 24.05.2022
Türkiye'nin en büyük mumya ailesi

Türkiye'nin en büyük mumya ailesi

Amasya - 24.05.2022
24 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

24 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Amasya - 24.05.2022
Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 24 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 24 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya - 24.05.2022
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında

Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında

Amasya - 23.05.2022
Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 922 Kişi Pozitif Çıktı

Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 922 Kişi Pozitif Çıktı

Amasya - 23.05.2022
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 922 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 922 oldu

Amasya - 23.05.2022
Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti

Amasya - 23.05.2022
Beypazarı'nda kök boyasıyla renklendirilen ipler ilgi görüyor

Beypazarı'nda kök boyasıyla renklendirilen ipler ilgi görüyor

Amasya - 23.05.2022
Vali Masatlı: 'Amasya'mızın sanayi kapasitesi yüzde 103 büyüyecek'

Vali Masatlı: "Amasya'mızın sanayi kapasitesi yüzde 103 büyüyecek"

Amasya - 23.05.2022
Başkan Üçok: 'Yeni yatırımlarla Suluova'mızdaki değişimi taçlandıracağız'

Başkan Üçok: "Yeni yatırımlarla Suluova'mızdaki değişimi taçlandıracağız"

Amasya - 23.05.2022
Doç. Dr. Kibar Ak: 'Samsun, 3-5 yıl içerisinde yem bitkilerinde ülke genelinde söz sahibi olacak'

Doç. Dr. Kibar Ak: "Samsun, 3-5 yıl içerisinde yem bitkilerinde ülke genelinde söz sahibi olacak"

Amasya - 23.05.2022
Amasya'da 125 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Amasya'da 125 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Amasya - 23.05.2022
AK Parti'li Karahocagil: 'Cudi, artık PKK ile anılmayacak'

AK Parti'li Karahocagil: "Cudi, artık PKK ile anılmayacak"

Amasya - 23.05.2022
23 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

23 Mayıs 2022 Amasya hava durumu nasıl? Meteoroloji Amasya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Amasya - 23.05.2022
Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 23 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 23 Mayıs 2022 Amasya namaz vakitleri!

Amasya - 23.05.2022
Korona virüste günlük vaka sayısı binin altına düştü

Korona virüste günlük vaka sayısı binin altına düştü

Amasya - 22.05.2022
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 905 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 905 oldu

Amasya - 22.05.2022
Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 905 Kişi Pozitif Çıktı

Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 905 Kişi Pozitif Çıktı

Amasya - 22.05.2022
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü

Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü

Amasya - 22.05.2022
Son Dakika: Korona vaka sayıları binin altına düştü! 3 gün üst üste binin altında kalırsa toplu taşımada maske zorunluluğu kalkacak

Son Dakika: Korona vaka sayıları binin altına düştü! 3 gün üst üste binin altında kalırsa toplu taşımada maske zorunluluğu kalkacak

Amasya - 23.05.2022
Koronavirüste 22 Mayıs tablosu açıklandı: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti

Koronavirüste 22 Mayıs tablosu açıklandı: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti

Amasya - 22.05.2022
'100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi' sona erdi

"100. Yılında Mübadele ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi" sona erdi

Amasya - 22.05.2022
Samsun'da Abladan Kardeşe İlk Canlı Vericili Karaciğer Nakli Yapıldı

Samsun'da Abladan Kardeşe İlk Canlı Vericili Karaciğer Nakli Yapıldı

Amasya - 22.05.2022
Karatay Belediyesi'nden kadın kursiyerlere Karadeniz gezisi

Karatay Belediyesi'nden kadın kursiyerlere Karadeniz gezisi

Amasya - 22.05.2022
Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde bulunan Amasya’nın yüz ölçümü 5.690 kilometre karedir ve Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merkez, Merzifon, Suluova ve Taşova olarak 7 ilçesi vardır. M.Ö. 5500 yıllarında Friglerle başlayan tarihi, Osmanlı İmparatorluğu ile devam etti. Türklerin ilk yerleşim yeri ve korunaklı olması nedeniyle de Osmanlı şehzadelerinin yetiştirildiği yıkılmaz kale olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda önemli rol üstlenmiş ve savaşın planları bu şehirde yapılmıştır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Amasya haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Amasya son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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