Amasya Haber, Amasya Son Dakika Haberleri - Haberler

AMASYA
Amasya haber, Amasya son dakika haberleri ve gelişmeleri.
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Amasya
Güneşli
|İmsak
03:09
|Öğle
12:39
|İkindi
16:37
|Akşam
20:06
|Yatsı
21:51
|Vali
|Mustafa Masatlı
|Bld. Başkanı
|Mehmet Sarı - (MHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.amasya.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://amasya.bel.tr/
|Bölgesi
|Karadeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|6
|Yüzölçümü
|6 km2
|Rakım
|1150m
|Posta Kodu
|5000
|Alan Kodu
|358
|Plaka Kodu
|5
|Koordinatı
|40.65333, 35.83306
|Amasya Seçim Sonuçları
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