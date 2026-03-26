Kız öğrenci, tartıştığı akranını yere yatırıp ayağıyla yüzüne bastı
Isparta’da iki ortaokul öğrencisi arasında yaşanan şiddet olayı kameraya yansırken, darbedilen öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine adli soruşturma başlatıldı.
Isparta’da iki ortaokul öğrencisi arasında yaşanan şiddet olayı tepki çekti. G.N.K. adlı kız öğrenci, tartıştığı akranı B.S.’yi saçından tutarak yere yatırdı ve ayağıyla yüzüne bastı.
Olay, 24 Mart’ta Hastane Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre caddede karşılaşan iki öğrenci arasında tartışma çıktı. G.N.K.’nin, tehdit içerikli sözler sarf ettikten sonra B.S.’ye saldırdığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Yaşanan şiddet anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, G.N.K.’nin B.S.’yi yere yatırarak darbettiği anlar yer aldı.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Darbedilen öğrencinin ailesinin şikayetçi olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili olarak aynı gün adli soruşturma açıldı ve öğrencilerin ifadeleri alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.