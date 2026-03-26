Boluspor 4. teknik adamında da aradığını bulamadı

Sezonun mevcut bölümüne kadar 3 teknik adam ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti.

BOLUSPOR'A HOCA DAYANMIYOR

Ligin iddialı ekiplerinden biri olan Boluspor, sezona teknik direktör Mustafa Er ile başladı. Bolu temsilcisi, 9 müsabaka sonunda Er ile yol ayrımına gitti. Ardından 11 maçlık Ertuğrul Arslan dönemi yaşayan Boluspor, 3 mücadeleye de Erdal Güneş ile çıktı.

DÖRDÜNCÜ HOCA İLE DE YOLLAR AYRILDI

Erdal Güneş döneminin ardından kırmızı-beyazlılar göreve Teknik Direktör Suat Kaya'yı getirdi. Boluspor'un başında 9 müsabakada kulübede yer alan Kaya, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Kötü gidişatın ardından tecrübeli teknik adamla da yollar ayrıldı.