Siirt Haber, Siirt Son Dakika Haberleri - Haberler

Siirt 331.670 (2019 itibarıyla) 331.670 29° 29° Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:23 Öğle

12:14 İkindi

16:03 Akşam

19:18 Yatsı

20:48 Vali Osman Hacıbektaşoğlu Bld. Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu - (-) Valilik Sitesi http://www.siirt.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.siirt.bel.tr/ Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 7 Yüzölçümü 6 km2 Rakım 887m Posta Kodu 56000 Alan Kodu 484 Plaka Kodu 56 Koordinatı 37.93262, 41.94025 Siirt Seçim Sonuçları

Siirt Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Baykan, Eruh, Kurtalan, Merkez, Pervari, Şirvan, Tillo olmak üzere 7 ilçeli bir ildir. Siirt adının Sami dilinden geldiği öne sürülmektedir. Bazı kaynaklarda bu adın Keldani dilinde şehir anlamına gelen Keert (Kaa’rat) kelimesinden kaynaklandığı yazılıdır. Bu ad, isim kaynaklarında Esart, Sairt, Siirt, Siird gibi çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Siirt’in geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Siirt haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Siirt son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.