Siirt Haber, Siirt Son Dakika Haberleri - Haberler

Siirt Haberleri
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan seçim vaatleri ve altı parti birlikteliği açıklaması
Siirt
Bulutlu
|İmsak
03:23
|Öğle
12:14
|İkindi
16:03
|Akşam
19:18
|Yatsı
20:48
|Vali
|Osman Hacıbektaşoğlu
|Bld. Başkanı
|Osman Hacıbektaşoğlu - (-)
|Valilik Sitesi
|http://www.siirt.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.siirt.bel.tr/
|Bölgesi
|Güneydoğu Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|7
|Yüzölçümü
|6 km2
|Rakım
|887m
|Posta Kodu
|56000
|Alan Kodu
|484
|Plaka Kodu
|56
|Koordinatı
|37.93262, 41.94025
|Siirt Seçim Sonuçları
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 'Asıl mesele devleti çetelerden, mafya kalıntılarından temizlemektir'
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Siirt'te konuştu: Devleti çetelerden temizlemek asıl mesele
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