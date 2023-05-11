Siirt Haber, Siirt Son Dakika Haberleri - Haberler

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Siirt Haberleri

Siirt haber, Siirt son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Şırnak'ta 200 arıcıya arılı kovan ve malzeme desteği sağlandı

Şırnak'ta 200 arıcıya arılı kovan ve malzeme desteği sağlandı

Siirt - 2 Saat Önce
Siirt'te 295 arıcıya 11 milyon 221 bin lira tutarında arılı kovanı dağıtıldı

Siirt'te 295 arıcıya 11 milyon 221 bin lira tutarında arılı kovanı dağıtıldı

Siirt - 3 Saat Önce
Siirt'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Siirt'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Siirt - 16 Saat Önce
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: 'Altı parti birleşe birleşe Türkiye'yi yönetecek'

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: 'Altı parti birleşe birleşe Türkiye'yi yönetecek'

Siirt - Dün 12:10
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan seçim vaatleri ve altı parti birlikteliği açıklaması

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan seçim vaatleri ve altı parti birlikteliği açıklaması

Siirt - Dün 12:00
SEYİR HALİNDE ALEV ALAN KERESTE YÜKLÜ TIR, YANDI

SEYİR HALİNDE ALEV ALAN KERESTE YÜKLÜ TIR, YANDI

Siirt - Dün 11:28
Siirt'te Kereste Yüklü TIR Alev Aldı

Siirt'te Kereste Yüklü TIR Alev Aldı

Siirt - Dün 11:18
Siirt'te Kereste Yüklü TIR Alev Aldı

Siirt'te Kereste Yüklü TIR Alev Aldı

Siirt - Dün 11:11
Siirt'te bir gencin parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Siirt'te bir gencin parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Siirt - Dün 10:42

Siirt

Nüfus331.670 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2929°

Bulutlu
Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:23 		Öğle
12:14 		İkindi
16:03 		Akşam
19:18 		Yatsı
20:48
ValiOsman Hacıbektaşoğlu
Bld. BaşkanıOsman Hacıbektaşoğlu - (-)
Valilik Sitesi http://www.siirt.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.siirt.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiGüneydoğu Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı7
Yüzölçümü6 km2
Rakım887m
Posta Kodu56000
Alan Kodu484
Plaka Kodu56
Koordinatı37.93262, 41.94025
Siirt Seçim Sonuçları
Siirt Gündemindeki Kişiler
BABACAN ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM, SIRADAN BİR SEÇİM DEĞİL

BABACAN ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM, SIRADAN BİR SEÇİM DEĞİL

Siirt - 09.05.2023
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 'Asıl mesele devleti çetelerden, mafya kalıntılarından temizlemektir'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 'Asıl mesele devleti çetelerden, mafya kalıntılarından temizlemektir'

Siirt - 09.05.2023
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Siirt'te konuştu: Devleti çetelerden temizlemek asıl mesele

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Siirt'te konuştu: Devleti çetelerden temizlemek asıl mesele

Siirt - 09.05.2023
DEVA Partisi lideri Babacan: Önümüzdeki seçim bir sistem seçimi

DEVA Partisi lideri Babacan: Önümüzdeki seçim bir sistem seçimi

Siirt - 09.05.2023
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Önümüzdeki seçim bir sistem seçimidir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Önümüzdeki seçim bir sistem seçimidir

Siirt - 09.05.2023

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim hareketliliği
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Siirt'te konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Siirt'te konuştu Açıklaması

Siirt - 09.05.2023
Kuyumculardan vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Kuyumculardan vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Siirt - 09.05.2023
Siirt'te kuyumculardan vatandaşlara sahte altın uyarısı

Siirt'te kuyumculardan vatandaşlara sahte altın uyarısı

Siirt - 09.05.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Siirt'te halka hitap etti Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Siirt'te halka hitap etti Açıklaması

Siirt - 08.05.2023
Binali Yıldırım: 'Kürt'ü Türk'e düşman edemeyeceksiniz'

Binali Yıldırım: 'Kürt'ü Türk'e düşman edemeyeceksiniz'

Siirt - 08.05.2023
Binali Yıldırım: 14 Mayıs seçimi, bizden çok Avrupa'yı, Orta Doğu'yu ilgilendiriyor (2)

Binali Yıldırım: 14 Mayıs seçimi, bizden çok Avrupa'yı, Orta Doğu'yu ilgilendiriyor (2)

Siirt - 08.05.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: 'Siirt'te batıya yaptıklarımızın 3 katı yatırım yaptık'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: "Siirt'te batıya yaptıklarımızın 3 katı yatırım yaptık"

Siirt - 08.05.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Siirt'te batıya yaptıklarımızın üç katı yatırım yaptık'

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Siirt'te batıya yaptıklarımızın üç katı yatırım yaptık"

Siirt - 08.05.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Siirt'te konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Siirt'te konuştu Açıklaması

Siirt - 08.05.2023
Siirt TSO Başkanı Kuzu, çinko izabe tesisinde incelemede bulundu

Siirt TSO Başkanı Kuzu, çinko izabe tesisinde incelemede bulundu

Siirt - 08.05.2023
STSO Başkanı Kuzu, çinko metal külçe tesisinde incelemelerde bulundu

STSO Başkanı Kuzu, çinko metal külçe tesisinde incelemelerde bulundu

Siirt - 08.05.2023
Siirt'te terör operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Siirt'te terör operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Siirt - 08.05.2023
Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 6 tutuklama

Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 6 tutuklama

Siirt - 08.05.2023
Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 6 tutuklama

Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 6 tutuklama

Siirt - 08.05.2023
Siirt'te kurulan merkez ile keçilerin et ve süt verimi suni tohumlamayla artırılacak

Siirt'te kurulan merkez ile keçilerin et ve süt verimi suni tohumlamayla artırılacak

Siirt - 08.05.2023
HDP'li Sancar, Yeşil Sol Parti'nin Siirt mitingine katıldı

HDP'li Sancar, Yeşil Sol Parti'nin Siirt mitingine katıldı

Siirt - 07.05.2023
Siirt'te trafik ekipleri, meta trafik projesini tanıttı

Siirt'te trafik ekipleri, meta trafik projesini tanıttı

Siirt - 07.05.2023
'MHP'ye giden her oy diğer partiye giden oydur' diyen AK Partili Gül'e MHP'li adaydan yanıt

"MHP'ye giden her oy diğer partiye giden oydur" diyen AK Partili Gül'e MHP'li adaydan yanıt

Siirt - 07.05.2023
Siirt'te koyun sürüsüne çarpan otomobilde 17 koyun öldü

Siirt'te koyun sürüsüne çarpan otomobilde 17 koyun öldü

Siirt - 06.05.2023
Siirt'te otomobil koyun sürüsüne çarptı: 17 koyun öldü

Siirt'te otomobil koyun sürüsüne çarptı: 17 koyun öldü

Siirt - 06.05.2023
Siirt'te çayda mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Siirt'te çayda mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Siirt - 06.05.2023
Vali Hacıbektaşoğlu, Siirtli kaymakam adaylarını kabul etti

Vali Hacıbektaşoğlu, Siirtli kaymakam adaylarını kabul etti

Siirt - 06.05.2023
STSO Başkanı Kuzu, Siirt'te yeni açılan tekstil fabrikasını inceledi

STSO Başkanı Kuzu, Siirt'te yeni açılan tekstil fabrikasını inceledi

Siirt - 05.05.2023
STSO Başkanı Kuzu, Siirt'te yeni açılan tekstil fabrikasını inceledi

STSO Başkanı Kuzu, Siirt'te yeni açılan tekstil fabrikasını inceledi

Siirt - 05.05.2023
Siirt'te 112 Acil Sağlık personeli kalp krizi sonucu öldü

Siirt'te 112 Acil Sağlık personeli kalp krizi sonucu öldü

Siirt - 05.05.2023
Siirt'te Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı

Siirt'te Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı

Siirt - 05.05.2023
AK Partili vekil adayı Mervan Gül: MHP'ye giden her oy diğer partiye giden oydur

AK Partili vekil adayı Mervan Gül: MHP'ye giden her oy diğer partiye giden oydur

Siirt - 04.05.2023
AK Parti Siirt milletvekili adayları basınla bir araya geldi

AK Parti Siirt milletvekili adayları basınla bir araya geldi

Siirt - 04.05.2023
CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek, basınla bir araya geldi

CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek, basınla bir araya geldi

Siirt - 04.05.2023
İçişleri Bakanı Soylu: 'Bu ülkede Tayyip Erdoğan sadece altyapı yatırımı yapmadı, Tayyip Erdoğan doğu ile batıyı barıştırdı'

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu ülkede Tayyip Erdoğan sadece altyapı yatırımı yapmadı, Tayyip Erdoğan doğu ile batıyı barıştırdı"

Siirt - 04.05.2023
İçişleri Bakanı Soylu: 'Bu ülkede Tayyip Erdoğan sadece altyapı yatırımı yapmadı, Tayyip Erdoğan doğu ile batıyı barıştırdı'

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu ülkede Tayyip Erdoğan sadece altyapı yatırımı yapmadı, Tayyip Erdoğan doğu ile batıyı barıştırdı"

Siirt - 04.05.2023
Siirt'te 32 spor kulübüne 795 bin lira yardım yapıldı

Siirt'te 32 spor kulübüne 795 bin lira yardım yapıldı

Siirt - 03.05.2023
Tillo heriresi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Tillo heriresi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Siirt - 03.05.2023
Kazadan 33 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti

Kazadan 33 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti

Siirt - 03.05.2023
Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Siirt - 03.05.2023
20 metrekarelik dükkanda hem çalıştı hem üniversite okudu

20 metrekarelik dükkanda hem çalıştı hem üniversite okudu

Siirt - 03.05.2023
Siirt Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Baykan, Eruh, Kurtalan, Merkez, Pervari, Şirvan, Tillo olmak üzere 7 ilçeli bir ildir. Siirt adının Sami dilinden geldiği öne sürülmektedir. Bazı kaynaklarda bu adın Keldani dilinde şehir anlamına gelen Keert (Kaa’rat) kelimesinden kaynaklandığı yazılıdır. Bu ad, isim kaynaklarında Esart, Sairt, Siirt, Siird gibi çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Siirt’in geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Siirt haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Siirt son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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