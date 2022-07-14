Çorum Haber, Çorum Son Dakika Haberleri - Haberler

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14 Temmuz 2022 Çorum hava durumu nasıl? Meteoroloji Çorum bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?
Çorum
Güneşli
|İmsak
03:22
|Öğle
12:51
|İkindi
16:48
|Akşam
20:18
|Yatsı
22:02
|Vali
|Mustafa Çiftçi
|Bld. Başkanı
|Halil İbrahim Aşgın - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.corum.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://corum.bel.tr/
|Bölgesi
|Karadeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|13
|Yüzölçümü
|13 km2
|Rakım
|820m
|Posta Kodu
|19000
|Alan Kodu
|364
|Plaka Kodu
|19
|Koordinatı
|40.54889, 34.95333
|Çorum Seçim Sonuçları
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