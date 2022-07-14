Çorum Haber, Çorum Son Dakika Haberleri - Haberler

Çorum 536.483 (2019 itibarıyla) 536.483 27° 27° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:22 Öğle

12:51 İkindi

16:48 Akşam

20:18 Yatsı

22:02 Vali Mustafa Çiftçi Bld. Başkanı Halil İbrahim Aşgın - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.corum.gov.tr/ Belediye Sitesi https://corum.bel.tr/ Bölgesi Karadeniz Bölgesi İlçe Sayısı 13 Yüzölçümü 13 km2 Rakım 820m Posta Kodu 19000 Alan Kodu 364 Plaka Kodu 19 Koordinatı 40.54889, 34.95333 Çorum Seçim Sonuçları

Orta Karadeniz Bölgesi’deki Çorum, Bölgenin İç Anadolu’ya açılan kapısıdır. 2.820 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. İlk organize devleti kuran Hititlerin başkenti Hattuşa Çorum’da yer alıyor. Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşmasının tabletleri de Boğaköy’de bulundu. Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Merkez, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ olmak üzere 14 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Çorum haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Çorum son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.