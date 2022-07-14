Çorum Haber, Çorum Son Dakika Haberleri - Haberler

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ÇORUM

Çorum haber, Çorum son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Karşıyaka'da Güraçar'dan kiralık oyuncu yorumu

Karşıyaka'da Güraçar'dan kiralık oyuncu yorumu

Çorum - 1 Saat Önce
Mutfak tüpü fiyatları! Mutfak tüpü ne kadar? Mutfak tüpü fiyatı 2022!

Mutfak tüpü fiyatları! Mutfak tüpü ne kadar? Mutfak tüpü fiyatı 2022!

Çorum - 2 Saat Önce
Seyir halindeki araca baltayla saldırdı

Seyir halindeki araca baltayla saldırdı

Çorum - 3 Saat Önce
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Çorum - 5 Saat Önce
14 Temmuz 2022 Çorum hava durumu nasıl? Meteoroloji Çorum bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

14 Temmuz 2022 Çorum hava durumu nasıl? Meteoroloji Çorum bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çorum - 8 Saat Önce
Ömer Derindere, burs verdiği öğrenciler tarafından anıldı

Ömer Derindere, burs verdiği öğrenciler tarafından anıldı

Çorum - Dün 17:41
Son dakika haberi: Yaşlı kişi sokakta ölü bulundu

Son dakika haberi: Yaşlı kişi sokakta ölü bulundu

Çorum - Dün 17:13
Ukrayna tahılı gıda güvenliğini nasıl etkiliyor?

Ukrayna tahılı gıda güvenliğini nasıl etkiliyor?

Çorum - Dün 17:01
Devrilen traktörün sürücüsü 'rops demiri' sayesinde hayata tutundu

Devrilen traktörün sürücüsü "rops demiri" sayesinde hayata tutundu

Çorum - Dün 13:57

Çorum

Nüfus536.483 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2727°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:22 		Öğle
12:51 		İkindi
16:48 		Akşam
20:18 		Yatsı
22:02
ValiMustafa Çiftçi
Bld. BaşkanıHalil İbrahim Aşgın - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.corum.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://corum.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiKaradeniz Bölgesi
İlçe Sayısı13
Yüzölçümü13 km2
Rakım820m
Posta Kodu19000
Alan Kodu364
Plaka Kodu19
Koordinatı40.54889, 34.95333
Çorum Seçim Sonuçları
Çorum Gündemindeki Kişiler
Çorum Haber Dağılımı
Son dakika haberi... Traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

Çorum - Dün 13:48
Son dakika haberi: Kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Son dakika haberi: Kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Çorum - Dün 12:31
Kütahya'da kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

Kütahya'da kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

Çorum - Dün 12:01
Nazilli transferde atağa kalktı

Nazilli transferde atağa kalktı

Çorum - Dün 10:32
13 Temmuz 2022 Çorum hava durumu nasıl? Meteoroloji Çorum bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

13 Temmuz 2022 Çorum hava durumu nasıl? Meteoroloji Çorum bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çorum - Dün 05:59
Son dakika haberleri... Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Çorum - Dün 01:40
Son dakika haberleri: Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Son dakika haberleri: Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Çorum - Dün 00:24
Çorum'da 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum - 12.07.2022
Karşıyaka, Kerem için pazarlıkta

Karşıyaka, Kerem için pazarlıkta

Çorum - 12.07.2022
Çorum'da sıcak dakikalar: Polis aracına ateş eden şahıs etkisiz hale getirildi

Çorum'da sıcak dakikalar: Polis aracına ateş eden şahıs etkisiz hale getirildi

Çorum - 12.07.2022
Son dakika haberi: Polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Çorum - 12.07.2022
Zabıta ekipleri izinsiz kıyma çekenleri denetledi

Zabıta ekipleri izinsiz kıyma çekenleri denetledi

Çorum - 11.07.2022
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, köyüne otel yaptı

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, köyüne otel yaptı

Çorum - 11.07.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Çorum - 11.07.2022
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, bayramlaşma programına katıldı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, bayramlaşma programına katıldı

Çorum - 10.07.2022
Son dakika haber: Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı

Son dakika haber: Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı

Çorum - 10.07.2022
'Kırsalda hayat var' diyen Milletvekili Ceylan Açıklaması

"Kırsalda hayat var" diyen Milletvekili Ceylan Açıklaması

Çorum - 10.07.2022
Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği devam ettirildi

Sungurlu'da asırlık bayramlaşma geleneği devam ettirildi

Çorum - 10.07.2022
Milletvekili Kaya; 'Maneviyatımızı güçlendiren bayramlar çok önemli'

Milletvekili Kaya; "Maneviyatımızı güçlendiren bayramlar çok önemli"

Çorum - 10.07.2022
Amasya'da refüje devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Amasya'da refüje devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Çorum - 10.07.2022
Karadeniz'de en çok faal dernek Samsun'da

Karadeniz'de en çok faal dernek Samsun'da

Çorum - 10.07.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Çorum - 10.07.2022
Meteoroloji saat verdi! İstanbul ile Ankara dahil 21 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji saat verdi! İstanbul ile Ankara dahil 21 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı

Çorum - 09.07.2022
AFAD'dan İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

AFAD'dan İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Çorum - 09.07.2022
Meteoroloji Uyardı: Yarın Marmara'nın Güney ve Doğusu ile Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun Kuzeybatısı'nda Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Uyardı: Yarın Marmara'nın Güney ve Doğusu ile Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun Kuzeybatısı'nda Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Çorum - 09.07.2022
Son dakika haberleri: İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Çorum - 09.07.2022
Yurt genelinde 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu

Yurt genelinde 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu

Çorum - 10.07.2022
Son dakika haberleri: Motosiklet tarlaya devrildi: 1 ölü

Son dakika haberleri: Motosiklet tarlaya devrildi: 1 ölü

Çorum - 09.07.2022
Son dakika haberi... KARADENİZ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

Son dakika haberi... KARADENİZ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

Çorum - 09.07.2022
Samsun ve çevre illerde 'acemi kasaplar' hastaneye koştu

Samsun ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastaneye koştu

Çorum - 09.07.2022
Son dakika haber | Çorum'da acemi kasaplar hastaneye akın etti

Son dakika haber | Çorum'da acemi kasaplar hastaneye akın etti

Çorum - 09.07.2022
Somasporlu Ali Akkuş Çorum FK'ya gitti

Somasporlu Ali Akkuş Çorum FK'ya gitti

Çorum - 09.07.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Çorum - 09.07.2022
9 Temmuz 2022 Çorum hava durumu nasıl? Meteoroloji Çorum bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

9 Temmuz 2022 Çorum hava durumu nasıl? Meteoroloji Çorum bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çorum - 09.07.2022
Murat Bardakçı kimdir? Murat Bardakçı kaç yaşında, nereli? Murat Bardakçı hayatı ve biyografisi nedir?

Murat Bardakçı kimdir? Murat Bardakçı kaç yaşında, nereli? Murat Bardakçı hayatı ve biyografisi nedir?

Çorum - 08.07.2022
Kurban Bayramı namazı ne zaman? İşte il il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı ne zaman? İşte il il bayram namazı saatleri

Çorum - 08.07.2022
Bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saatleri!

Bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saatleri!

Çorum - 08.07.2022
D-100 Karayolu'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

D-100 Karayolu'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Çorum - 08.07.2022
Vali Çiftçi'den trafik kontrol noktalarına ziyaret

Vali Çiftçi'den trafik kontrol noktalarına ziyaret

Çorum - 08.07.2022
1,5 asırlık 'Arife Duası' geleneği yaşatılıyor

1,5 asırlık "Arife Duası" geleneği yaşatılıyor

Çorum - 08.07.2022
Samsun-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

Samsun-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

Çorum - 08.07.2022
Son dakika haber: Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Son dakika haber: Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Çorum - 08.07.2022
Son dakika haberleri | Otomobil traktörle çarpıştı: 6 yaralı

Son dakika haberleri | Otomobil traktörle çarpıştı: 6 yaralı

Çorum - 08.07.2022
Arifegazili tekrar belde olmak istiyor

Arifegazili tekrar belde olmak istiyor

Çorum - 08.07.2022
İskilip'te din görevlisi darp edildi

İskilip'te din görevlisi darp edildi

Çorum - 08.07.2022
Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri!

Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri!

Çorum - 08.07.2022
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 81 il için namaz vakitleri

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 81 il için namaz vakitleri

Çorum - 08.07.2022
Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa

Çorum - 08.07.2022
8 Temmuz 2022 Çorum hava durumu nasıl? Meteoroloji Çorum bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

8 Temmuz 2022 Çorum hava durumu nasıl? Meteoroloji Çorum bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çorum - 08.07.2022
Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler Kurban Bayram namazı saat kaçta 2022? Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler bayram namazı saati!

Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler Kurban Bayram namazı saat kaçta 2022? Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler bayram namazı saati!

Çorum - 08.07.2022
Başkentte hayvan pazarlarındaki kurbanlıkların büyük bölümü satıldı

Başkentte hayvan pazarlarındaki kurbanlıkların büyük bölümü satıldı

Çorum - 07.07.2022
Kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Kamyonetin konteyner eve çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum - 07.07.2022
Belediye ibadethaneleri bayrama hazırlıyor

Belediye ibadethaneleri bayrama hazırlıyor

Çorum - 07.07.2022
Çarpışan otomobiller su kanalına devrildi: 7 yaralı

Çarpışan otomobiller su kanalına devrildi: 7 yaralı

Çorum - 07.07.2022
Kurban Bayramı öncesi dron ile trafik denetimi yapıldı

Kurban Bayramı öncesi dron ile trafik denetimi yapıldı

Çorum - 07.07.2022
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Çorum - 07.07.2022
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Çorum - 07.07.2022
Çoban, dağda koyunlarını otlattığı sırada kafasından vurulmuş 13 yaşında çocuk buldu

Çoban, dağda koyunlarını otlattığı sırada kafasından vurulmuş 13 yaşında çocuk buldu

Çorum - 07.07.2022
Çorum'da ormanlık alana girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Çorum'da ormanlık alana girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Çorum - 07.07.2022
Bayramda Karadeniz yağışlı, tatil beldeleri güneşli olacak

Bayramda Karadeniz yağışlı, tatil beldeleri güneşli olacak

Çorum - 07.07.2022
TKDK verdi, kendi besi çiftliğini kurdu

TKDK verdi, kendi besi çiftliğini kurdu

Çorum - 07.07.2022
Mesire alanındaki tuvaletlere zarar verdiler

Mesire alanındaki tuvaletlere zarar verdiler

Çorum - 07.07.2022
Sağlık çalışanlarından Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Sağlık çalışanlarından Dr. Karakaya'nın öldürülmesine tepki

Çorum - 07.07.2022
Son dakika haberleri | Çorum'da tarlada çıkan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı

Son dakika haberleri | Çorum'da tarlada çıkan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı

Çorum - 07.07.2022
Karşıyaka, Onur Kolay'ı transfer etti

Karşıyaka, Onur Kolay'ı transfer etti

Çorum - 07.07.2022
TFF 2. Lig fikstürü çekildi

TFF 2. Lig fikstürü çekildi

Çorum - 07.07.2022
TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

Çorum - 07.07.2022
Bursaspor'un fikstürü belli oldu

Bursaspor'un fikstürü belli oldu

Çorum - 07.07.2022
Yollarda hız ihlallerine yönelik sistemler devrede

Yollarda hız ihlallerine yönelik sistemler devrede

Çorum - 07.07.2022
Son dakika haberleri... 4 BİN BOŞ KOVAN BULUNAN DÜĞÜNDE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 'TETİĞE BİR KEZ BASTIM' DEDİ

Son dakika haberleri... 4 BİN BOŞ KOVAN BULUNAN DÜĞÜNDE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 'TETİĞE BİR KEZ BASTIM' DEDİ

Çorum - 07.07.2022
4 bin kovan bulunan düğünde 2 kişi öldü! Bir numaralı şüpheli 'Tetiğe bir kez bastım' dedi

4 bin kovan bulunan düğünde 2 kişi öldü! Bir numaralı şüpheli "Tetiğe bir kez bastım" dedi

Çorum - 07.07.2022
Anne kız birlikte kep attı

Anne kız birlikte kep attı

Çorum - 07.07.2022
Satıcıların keyfi yerinde: Kurban pazarlarında hayvanların büyük çoğunluğu satıldı

Satıcıların keyfi yerinde: Kurban pazarlarında hayvanların büyük çoğunluğu satıldı

Çorum - 07.07.2022
'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi' ile trafikte sürücüler daha güvenli seyahat edebilecek

"Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" ile trafikte sürücüler daha güvenli seyahat edebilecek

Çorum - 07.07.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Çorum - 07.07.2022
Çorum deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 7 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Çorum deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 7 Temmuz 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Çorum - 07.07.2022
7 Temmuz 2022 Çorum hava durumu nasıl? Meteoroloji Çorum bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

7 Temmuz 2022 Çorum hava durumu nasıl? Meteoroloji Çorum bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çorum - 07.07.2022
15 öğrenciden 15 resimle 15 Temmuz sergisi

15 öğrenciden 15 resimle 15 Temmuz sergisi

Çorum - 06.07.2022
AK Partili milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı'dan 'Hızlı Tren' açıklaması

AK Partili milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı'dan "Hızlı Tren" açıklaması

Çorum - 06.07.2022
Samsun ve Amasya'da 'insan ticareti' iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı serbest

Samsun ve Amasya'da "insan ticareti" iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı serbest

Çorum - 06.07.2022
AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan'dan 'demir yolu' açıklaması

AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan'dan "demir yolu" açıklaması

Çorum - 06.07.2022
Zonguldak bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Zonguldak bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Çorum - 06.07.2022
Yozgat bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Yozgat bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Çorum - 06.07.2022
Yalova bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Yalova bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Çorum - 06.07.2022
Uşak bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati!

Uşak bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati!

Çorum - 08.07.2022
Van bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Van bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Çorum - 06.07.2022
Çorum'da Kablo Hırsızları Çiftçileri Canından Bezdirdi: 'Dalgıçların Başına Korkarak Geliyoruz'

Çorum'da Kablo Hırsızları Çiftçileri Canından Bezdirdi: "Dalgıçların Başına Korkarak Geliyoruz"

Çorum - 06.07.2022
Atıl vaziyetteki mandırasının çatısını gelire dönüştürdü

Atıl vaziyetteki mandırasının çatısını gelire dönüştürdü

Çorum - 06.07.2022
Çorum bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Çorum bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Çorum - 06.07.2022
Kurban Bayramı'nda et parçalama ve kıyma çekimi uyarısında bulunan ÇESOB Başkanı Gür Açıklaması

Kurban Bayramı'nda et parçalama ve kıyma çekimi uyarısında bulunan ÇESOB Başkanı Gür Açıklaması

Çorum - 05.07.2022
Başkan Aşgın, CEMR toplantısı için İtalya'da

Başkan Aşgın, CEMR toplantısı için İtalya'da

Çorum - 05.07.2022
Orta Karadeniz Bölgesi’deki Çorum, Bölgenin İç Anadolu’ya açılan kapısıdır. 2.820 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. İlk organize devleti kuran Hititlerin başkenti Hattuşa Çorum’da yer alıyor. Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşmasının tabletleri de Boğaköy’de bulundu. Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Merkez, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ olmak üzere 14 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Çorum haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Çorum son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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