Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 ünlü isim hakimliğe sevk edildi. Savcılık, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol istedi. "Adanalı" dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak dahil 5 kişiye ise tutuklama talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 ünlü isim Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki ifade işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edildi.
5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; Koray Şerenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak ve Mustafa Tari tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
1'İ SERBEST BIRAKILDI, 2 İSME EV HAPSİ İSTENDİ
Onur Bükçü ifadesinin ardından serbest bırakılırken Ferhat Aydın ve İsmail Berhan Perinçekli hakkında ev hapsi istendi.
SABANCILAR VE DİDEM SOYDAN DAHİL 6 KİŞİYE ADLİ KONTROL İSTEMİ
Savcılık, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran ve Didem Soydan hakkında yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol tedbiri istedi.
GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde:
- Fikret Orman,
- Güzüde Aksoy(Güzide Duran),
- Hakan Sabancı,
- Kerim Sabancı,
- Hande Erçel,
- Burak Elmas,
- Sezgin Köysüren,
- Ferhat Aydın,
- Lütfiye Tuğçe Özbudak,
- Koray Serenli,
- Onur Bükçü,
- İsmail Behram Perinçekli,
- Kaan Mellart,
- Didem Soydan,
- Onur Talay,
- Mustafa Tari.