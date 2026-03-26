AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor

Ak Parti, genç işsizlikle mücadele kapsamında milyonları ilgilendiren yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ocak ayında duyurduğu “Genç İstihdam Hamlesi” kapsamında hazırlanan teklifin son aşamaya geldiği öğrenildi.

3 MİLYONDAN FAZLA GENCE İŞ KAPISI

NTV'de yer alan habere göre düzenleme ile 3 yıl içinde 3 milyondan fazla gencin iş hayatına kazandırılması hedeflenirken, özellikle 18-25 yaş arası gençlerin doğrudan istihdama katılması amaçlanıyor. Yaklaşık 5 milyon genci kapsayan çalışmada, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin üretim sürecine dahil edilmesi planlanıyor.

EĞİTİM PROGRAMLARINA ALINACAKLAR

Yeni model “eğitim ve istihdam” odaklı olacak. Buna göre gençler önce yeteneklerine uygun eğitim programlarına alınacak, ardından iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilecek. Yazılım, veri analizi ve dijital pazarlama gibi alanlar öncelikli olacak.

İŞVERENLERE DESTEK GELİYOR

Teklif kapsamında işverenlere de önemli destekler sağlanacak. 18-25 yaş arası gençlerin işe alınması halinde, İşsizlik Fonu’ndan karşılanmak üzere ücret ve prim desteği verilecek. Destek, kişi başına asgari ücrete kadar maaş ve primlerin tamamını kapsayacak şekilde en fazla 6 ay süreyle uygulanacak.

TOPLANTILAR SIKLAŞTI

Düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR bürokratları ve milletvekilleri arasında kapsamlı toplantılar gerçekleştirildi.