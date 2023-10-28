Tokat Haber, Tokat Son Dakika Haberleri - Haberler

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Tokat Haberleri
Tokat haber, Tokat son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Tokat
612.646 (2019 itibarıyla)
27°
Parçalı Bulutlu
Namaz Vakitleri
|İmsak
05:27
|Öğle
12:23
|İkindi
15:16
|Akşam
17:44
|Yatsı
19:03
|Vali
|Numan Hatipoğlu
|Bld. Başkanı
|Eyüp Eroğlu - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.tokat.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.tokat.bel.tr/
|Bölgesi
|Karadeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|11
|Yüzölçümü
|10 km2
|Rakım
|623m
|Posta Kodu
|60000
|Alan Kodu
|356
|Plaka Kodu
|60
|Koordinatı
|40.31389, 36.55444
|Tokat Seçim Sonuçları
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Karadeniz ili Tokat’ın ilçelerinin bir kısmı da İç Anadolu’dadır. Komana, Kacun ve Sobaro adlarıyla anılan Toygarcılar tarafından kurulduğu bilinir. Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Merkez, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile olmak üzere 12 ilçeye sahiptir. Türkiye’de en çok türbeye sahip olan şehirdir. Yeşilırmak Tokat sınırlarından geçer. Maden bakımından zengin sayılabilecek durumda olan Tokat’ın ekonomisi tarım ve tarımla ilgili sanayiye dayanır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Tokat haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Tokat son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.