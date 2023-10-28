Tokat Haber, Tokat Son Dakika Haberleri - Haberler

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Tokat Haberleri

Tokat haber, Tokat son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Tokat Seçim Sonuçları Tokat Yerel Seçim Sonuçları 2019 Tokat Genel Seçim Sonuçları 2018
Turhal'da şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi

Turhal'da şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi

Tokat - 1 Saat Önce
Tokat'ta jandarma aranan 47 kişiyi yakaladı

Tokat'ta jandarma aranan 47 kişiyi yakaladı

Tokat - Dün 20:31
Turhal'da 17 bin metre yol yenilendi

Turhal'da 17 bin metre yol yenilendi

Tokat - Dün 17:33
Tokat'ta 500 minik öğrenci Filistin için 3 dilde dua etti

Tokat'ta 500 minik öğrenci Filistin için 3 dilde dua etti

Tokat - Dün 14:01
Tokat'ta Koza Holding'e bağlı madende işçi eylemi

Tokat'ta Koza Holding'e bağlı madende işçi eylemi

Tokat - Dün 12:42
Tokat'ta Vatandaşın Filistin'e Destek İçin Bıçak Koleksiyonu Satışta

Tokat'ta Vatandaşın Filistin'e Destek İçin Bıçak Koleksiyonu Satışta

Tokat - Dün 10:14
Tokat'ta Alıç Ağaçlarından Gelir Elde Etmek İçin Proje Hazırlandı

Tokat'ta Alıç Ağaçlarından Gelir Elde Etmek İçin Proje Hazırlandı

Tokat - Dün 09:45
Tokat'ın ağaç tüneli sonbaharda güzelliğiyle mest ediyor

Tokat'ın ağaç tüneli sonbaharda güzelliğiyle mest ediyor

Tokat - Dün 00:27
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Tokat - 26.10.2023
Tokat'ta 800 Bin TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu

Tokat'ta 800 Bin TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu

Tokat - 26.10.2023
Tokat'ta Elektronik Eşya Dükkanından Hırsızlık

Tokat'ta Elektronik Eşya Dükkanından Hırsızlık

Tokat - 26.10.2023

Tokat

Nüfus612.646 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2727°

Parçalı Bulutlu
Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
05:27 		Öğle
12:23 		İkindi
15:16 		Akşam
17:44 		Yatsı
19:03
ValiNuman Hatipoğlu
Bld. BaşkanıEyüp Eroğlu - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.tokat.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.tokat.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiKaradeniz Bölgesi
İlçe Sayısı11
Yüzölçümü10 km2
Rakım623m
Posta Kodu60000
Alan Kodu356
Plaka Kodu60
Koordinatı40.31389, 36.55444
Tokat Seçim Sonuçları
Tokat Gündemindeki Kişiler
Tokat'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Tokat'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Tokat - 26.10.2023
İHH İnsani Yardım Vakfı Tokat Şubesi, Hıdırlık Köprüsü'nde İsrail'in saldırılarını protesto etti

İHH İnsani Yardım Vakfı Tokat Şubesi, Hıdırlık Köprüsü'nde İsrail'in saldırılarını protesto etti

Tokat - 26.10.2023
Tokat'ta maden işçileri işten çıkarılmalarını protesto etti

Tokat'ta maden işçileri işten çıkarılmalarını protesto etti

Tokat - 26.10.2023
Tokat'ta elektronik eşya tamiri yapan iş yerinden hırsızlık

Tokat'ta elektronik eşya tamiri yapan iş yerinden hırsızlık

Tokat - 26.10.2023
Tokat'ta Antimuan Madeni İşçileri ile Güvenlik Güçleri Arasında Gerginlik

Tokat'ta Antimuan Madeni İşçileri ile Güvenlik Güçleri Arasında Gerginlik

Tokat - 26.10.2023
12 yaşındaki Dursun Efe'yi öldürüp ağaçlık alana atan genç, cinayeti 'küfür' yüzünden işlediğini öne sürdü

12 yaşındaki Dursun Efe'yi öldürüp ağaçlık alana atan genç, cinayeti "küfür" yüzünden işlediğini öne sürdü

Tokat - 26.10.2023
Tokat'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden kadınlar oturma eylemi düzenledi

Tokat'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden kadınlar oturma eylemi düzenledi

Tokat - 26.10.2023
Tokat'ta kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Tokat'ta kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Tokat - 26.10.2023
Tokat hangi bölgede, ilçeleri neler? Tokat plaka kodu nedir? Tokat neyi meşhur?

Tokat hangi bölgede, ilçeleri neler? Tokat plaka kodu nedir? Tokat neyi meşhur?

Tokat - 26.10.2023
Tokat'ta '100 Komando/Özel Harekat 100 Fidan ile 100. Yılda Ölümsüzlere Yürüyor' programı

Tokat'ta "100 Komando/Özel Harekat 100 Fidan ile 100. Yılda Ölümsüzlere Yürüyor" programı

Tokat - 25.10.2023
Tokat'ta 12 yaşındaki çocuk cinayeti

Tokat'ta 12 yaşındaki çocuk cinayeti

Tokat - 25.10.2023
12 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

12 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

Tokat - 25.10.2023
Tokat'ta Kaybolan 12 Yaşındaki Çocuk Ölü Olarak Bulundu, Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Tokat'ta Kaybolan 12 Yaşındaki Çocuk Ölü Olarak Bulundu, Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Tokat - 25.10.2023
Tokat'ta Kayıp Çocuk Bıçakla Öldürülmüş Halde Bulundu

Tokat'ta Kayıp Çocuk Bıçakla Öldürülmüş Halde Bulundu

Tokat - 25.10.2023
Tokat'ın Çıkrık köyünde güreş sporuna destek

Tokat'ın Çıkrık köyünde güreş sporuna destek

Tokat - 25.10.2023
2 GÜNDÜR KAYIP 12 YAŞINDAKİ DURSUN EFE, BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

2 GÜNDÜR KAYIP 12 YAŞINDAKİ DURSUN EFE, BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Tokat - 25.10.2023
2 GÜNDÜR KAYIP 12 YAŞINDAKİ DURSUN EFE, BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

2 GÜNDÜR KAYIP 12 YAŞINDAKİ DURSUN EFE, BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

Tokat - 25.10.2023
Kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu! Bıçaklanarak öldürülmüş

Kayıp olarak aranan 12 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu! Bıçaklanarak öldürülmüş

Tokat - 25.10.2023
Tokat'ta Kaybolan 12 Yaşındaki Çocuk Ölü Olarak Bulundu

Tokat'ta Kaybolan 12 Yaşındaki Çocuk Ölü Olarak Bulundu

Tokat - 25.10.2023
Kereste imalathanesi alevlere teslim oldu, yangına TOMA ile müdahale edildi

Kereste imalathanesi alevlere teslim oldu, yangına TOMA ile müdahale edildi

Tokat - 24.10.2023
Tokat'ta kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ta kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Tokat - 24.10.2023
Tokat'ın simgesi olan Çınar ağacı geçmişte darağacı olarak kullanıldı

Tokat'ın simgesi olan Çınar ağacı geçmişte darağacı olarak kullanıldı

Tokat - 24.10.2023
Tokat'ta Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Tokat'ta Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Tokat - 24.10.2023
Bin 200 metre sulama hattı çiftçiye can olacak

Bin 200 metre sulama hattı çiftçiye can olacak

Tokat - 24.10.2023
Tokat'ta 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu ve Yürüyüşü Düzenlendi

Tokat'ta 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu ve Yürüyüşü Düzenlendi

Tokat - 24.10.2023
Tokat'ta Filistin için yardım kermesi düzenlendi

Tokat'ta Filistin için yardım kermesi düzenlendi

Tokat - 24.10.2023
Cumhuriyet'in 100. yılında 'Onbeşliler' kıyafetleriyle yürüdüler

Cumhuriyet'in 100. yılında 'Onbeşliler' kıyafetleriyle yürüdüler

Tokat - 24.10.2023
Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu ölen kişi defnedildi

Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu ölen kişi defnedildi

Tokat - 23.10.2023
Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü

Tokat - 22.10.2023
Sürüklenen traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti

Sürüklenen traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti

Tokat - 22.10.2023
TOKAT'TA EĞİTİM GÖREN FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİ, GAZZE'DEKİ AKRABALARINDAN HABER ALAMIYOR

TOKAT'TA EĞİTİM GÖREN FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİ, GAZZE'DEKİ AKRABALARINDAN HABER ALAMIYOR

Tokat - 22.10.2023
Sivas yemeklerini başka illere kaptırmak istemiyor

Sivas yemeklerini başka illere kaptırmak istemiyor

Tokat - 21.10.2023
Sonbaharın gelmesiyle karayolunda renk cümbüşü yaşandı

Sonbaharın gelmesiyle karayolunda renk cümbüşü yaşandı

Tokat - 21.10.2023
Su seviyesi düşen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri görüldü

Su seviyesi düşen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri görüldü

Tokat - 20.10.2023
Tokat'ta Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Kişi Yaralandı

Tokat'ta Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 3 Kişi Yaralandı

Tokat - 20.10.2023
Tokat'ta yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

Tokat'ta yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

Tokat - 20.10.2023
Tokat'ta eski nişanlıyı öldürüp kız arkadaşı yaralayan kadına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Tokat'ta eski nişanlıyı öldürüp kız arkadaşı yaralayan kadına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Tokat - 20.10.2023
Atatürk Havalimanı'nda Tokat rüzgarı

Atatürk Havalimanı'nda Tokat rüzgarı

Tokat - 20.10.2023
Tatbikatta kendini role kaptırdı, güvenlik görevlisini araçla böyle sürükledi

Tatbikatta kendini role kaptırdı, güvenlik görevlisini araçla böyle sürükledi

Tokat - 19.10.2023
Karadeniz ili Tokat’ın ilçelerinin bir kısmı da İç Anadolu’dadır. Komana, Kacun ve Sobaro adlarıyla anılan Toygarcılar tarafından kurulduğu bilinir. Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Merkez, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile olmak üzere 12 ilçeye sahiptir. Türkiye’de en çok türbeye sahip olan şehirdir. Yeşilırmak Tokat sınırlarından geçer. Maden bakımından zengin sayılabilecek durumda olan Tokat’ın ekonomisi tarım ve tarımla ilgili sanayiye dayanır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Tokat haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Tokat son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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