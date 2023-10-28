Tokat Haber, Tokat Son Dakika Haberleri - Haberler

Tokat 612.646 (2019 itibarıyla) 612.646 27° 27° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

05:27 Öğle

12:23 İkindi

15:16 Akşam

17:44 Yatsı

19:03 Vali Numan Hatipoğlu Bld. Başkanı Eyüp Eroğlu - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.tokat.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.tokat.bel.tr/ Bölgesi Karadeniz Bölgesi İlçe Sayısı 11 Yüzölçümü 10 km2 Rakım 623m Posta Kodu 60000 Alan Kodu 356 Plaka Kodu 60 Koordinatı 40.31389, 36.55444 Tokat Seçim Sonuçları

Karadeniz ili Tokat’ın ilçelerinin bir kısmı da İç Anadolu’dadır. Komana, Kacun ve Sobaro adlarıyla anılan Toygarcılar tarafından kurulduğu bilinir. Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Merkez, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile olmak üzere 12 ilçeye sahiptir. Türkiye’de en çok türbeye sahip olan şehirdir. Yeşilırmak Tokat sınırlarından geçer. Maden bakımından zengin sayılabilecek durumda olan Tokat’ın ekonomisi tarım ve tarımla ilgili sanayiye dayanır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Tokat haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Tokat son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.