27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden savaş 27. gününe girerken taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın müzakere ve anlaşma arayışında olduğunu savunurken, İran basını ise ülkenin hava savunma sistemlerinin ABD ve İsrail’e ait çok sayıda İHA, füze ve savaş uçağını hedef aldığını öne sürdü.

BİR KRİTİK İSME DAHA DAHA SUİKAST

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken İsrail basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğünü duyurdu. ABD-İsrail saldırılarında, daha önce de İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürülmüştü.

DÜNKÜ AÇIKLAMASI AKILLARDA KALDI

Tengsiri dün yaptığı açıklamada "Hürmuz Boğazı’nı kapalı tutacağız ve işgalci düşmana en sert darbeleri indireceğiz" ifadelerine yer vermişti. İran hükümeti iddia hakkında açıklama yapmadı. Tengsiri'nin ölümünün doğrulanması halinde Hürmüz Boğazı'nda bir değişiklik olup olmayacağı bilinmiyor.

HİZBULLAH VURMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail'in kara, deniz ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki Hizbullah'ın roketli saldırısının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Tel Aviv çevresinde hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyuldu. İsrail'in merkezinde sirenlerin çalmaya başlamasından önce İsrail ordusundan herhangi bir ön uyarı yapılmaması dikkati çekti. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde ise hava savunma sistemlerinin fırlatılan 6 roketi önlediği, şarapnel parçalarının farklı bölgelere düştüğü ileri sürüldü. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, isabet veya yaralı raporu almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.

TRUMP, NETANYAHU'NUN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İranlıları rejime karşı sokağa çağırma önerisini geri çevirdiği iddia edildi