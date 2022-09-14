Kars Haber, Kars Son Dakika Haberleri - Haberler

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Kars Haberleri

Kars haber, Kars son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kars haberleri! Kars'ta bitkin bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı

Kars haberleri! Kars'ta bitkin bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı

Kars - 4 Dakika Önce
Ankara haberi: Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Karslılarla Bir Araya Geldi

Ankara haberi: Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Karslılarla Bir Araya Geldi

Kars - 1 Saat Önce
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Kars - Dün 22:03
Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başladı

Kars - Dün 22:03
Kastamonu haber! Tosya Kaymakamı Suat Hatam göreve başladı

Kastamonu haber! Tosya Kaymakamı Suat Hatam göreve başladı

Kars - Dün 17:45
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 13 Eylül 2022?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 13 Eylül 2022?

Kars - Dün 17:03
Ziraat Türkiye Kupası maçında ortalık karıştı! Kırmızı kart yiyen oyuncu, rakip futbolcunun kafasına tekme attı

Ziraat Türkiye Kupası maçında ortalık karıştı! Kırmızı kart yiyen oyuncu, rakip futbolcunun kafasına tekme attı

Kars - Dün 15:35
Kars 3. sayfa haberleri... Kars'ta hayvan hırsızlığı

Kars 3. sayfa haberleri... Kars'ta hayvan hırsızlığı

Kars - Dün 14:57
Diyarbakır gündem haberleri | Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı

Diyarbakır gündem haberleri | Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Kars - Dün 14:25

Kars

Nüfus116.712 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2020°

Parçalı Bulutlu
Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
04:12 		Öğle
12:10 		İkindi
15:40 		Akşam
18:28 		Yatsı
19:49
ValiTürker Öksüz
Bld. BaşkanıTürker Öksüz - (-)
Valilik Sitesi kars.gov.trValilik Sitesi
Belediye Sitesi kars.bel.trBelediye Sitesi
BölgesiDoğu Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı7
Yüzölçümü2.347 km2
Rakım1768m
Posta Kodu36000
Alan Kodu474
Plaka Kodu36
Koordinatı40.60199, 43.09495
Kars Seçim Sonuçları
Kars Gündemindeki Kişiler
Kars Haber Dağılımı
Doğu Anadolu'da 12 İl İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Doğu Anadolu'da 12 İl İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Kars - Dün 13:25
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 13 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 13 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Kars - Dün 15:26
Kars haberi | Kars'ta güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verildi

Kars haberi | Kars'ta güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verildi

Kars - Dün 11:30
Kars haber! Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Kars haber! Kars'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Kars - Dün 10:29
Son Dakika | Kars'ta 'torbacı' operasyonu

Son Dakika | Kars'ta 'torbacı' operasyonu

Kars - Dün 10:26

Ziraat Türkiye Kupası maçında ortalık karıştı! Kırmızı kart yiyen oyuncu, rakip futbolcunun kafasına tekme attı
Kars haberleri... Kars'ta dolunay büyüledi

Kars haberleri... Kars'ta dolunay büyüledi

Kars - Dün 09:20
Kars haberi: Kars'ta eğitim öğretim yılı renkli görüntülerle başladı

Kars haberi: Kars'ta eğitim öğretim yılı renkli görüntülerle başladı

Kars - 12.09.2022
Kars haberi! Kars'ta kurtların saldırdığı 35 koyun telef oldu

Kars haberi! Kars'ta kurtların saldırdığı 35 koyun telef oldu

Kars - 12.09.2022
Kars 3. sayfa haberi | Kars'ta iki köy arasında kavga: 6 yaralı

Kars 3. sayfa haberi | Kars'ta iki köy arasında kavga: 6 yaralı

Kars - 12.09.2022
Doğu Anadolu'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Doğu Anadolu'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Kars - 12.09.2022
Kars haber: Kars'ta menderesler oluşturan Telek Suyu tarım ve hayvancılığa hayat veriyor

Kars haber: Kars'ta menderesler oluşturan Telek Suyu tarım ve hayvancılığa hayat veriyor

Kars - 12.09.2022
Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Kars - 12.09.2022
Kars haberi! Kars'ta şüpheli çanta paniği...Fünye ile patlatılan çantadan elma ve ceviz çıktı

Kars haberi! Kars'ta şüpheli çanta paniği...Fünye ile patlatılan çantadan elma ve ceviz çıktı

Kars - 12.09.2022
Ordu gündem haberi: Gamze Akkuş İlgezdi: Erzurum'da Canlı Hayvandan Buğday ve Arpaya, Yemden Samana Kadar Her Şeyin Yıllardır İthal Ediliyor Olması, 20 Yıldır Ülkeyi...

Ordu gündem haberi: Gamze Akkuş İlgezdi: Erzurum'da Canlı Hayvandan Buğday ve Arpaya, Yemden Samana Kadar Her Şeyin Yıllardır İthal Ediliyor Olması, 20 Yıldır Ülkeyi...

Kars - 12.09.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim-öğretim yılı açılış programında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim-öğretim yılı açılış programında konuştu Açıklaması

Kars - 12.09.2022
Kars haber: Sarıkamış'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

Kars haber: Sarıkamış'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

Kars - 12.09.2022
Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlıyor

Kars - 12.09.2022
Evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 105. gününde de sürüyor

Evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 105. gününde de sürüyor

Kars - 11.09.2022
Kars haber! Kars'ta gazetecilere yönelik dron eğitimi tamamlandı

Kars haber! Kars'ta gazetecilere yönelik dron eğitimi tamamlandı

Kars - 11.09.2022
Karslı çocukların 'vali' sevgisi

Karslı çocukların 'vali' sevgisi

Kars - 11.09.2022
Doğu Ekspresi'nin vagonu Yozgat'ta raydan çıktı, Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Doğu Ekspresi'nin vagonu Yozgat'ta raydan çıktı, Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Kars - 11.09.2022
Doğu Ekspresi raydan çıktı, yolcular otobüslerle taşındı

Doğu Ekspresi raydan çıktı, yolcular otobüslerle taşındı

Kars - 11.09.2022
Kars gündem haberleri | Kars Baraj Gölü'nde pelikan ailesi görüntülendi

Kars gündem haberleri | Kars Baraj Gölü'nde pelikan ailesi görüntülendi

Kars - 10.09.2022
UYAFA Göbeklitepe cup heyecanı yaşandı

UYAFA Göbeklitepe cup heyecanı yaşandı

Kars - 10.09.2022
Vali Türker Öksüz, otogarda incelemelerde bulundu

Vali Türker Öksüz, otogarda incelemelerde bulundu

Kars - 10.09.2022
Terra Madre Anadolu üreticinin yüzünü güldürdü

Terra Madre Anadolu üreticinin yüzünü güldürdü

Kars - 10.09.2022
Kars haber... Kars 36 Spor kupa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kars haber... Kars 36 Spor kupa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kars - 09.09.2022
Başkan Eren Alp, süt üreticilerin talebini mandıracılara iletti

Başkan Eren Alp, süt üreticilerin talebini mandıracılara iletti

Kars - 09.09.2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çocuklara eğitim paketi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çocuklara eğitim paketi

Kars - 09.09.2022
Ardahan haberleri... Ardahan'da tütün kaçakçılarına darbe

Ardahan haberleri... Ardahan'da tütün kaçakçılarına darbe

Kars - 09.09.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kars - 09.09.2022
9 Eylül 2022 Kars hava durumu nasıl? Meteoroloji Kars bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

9 Eylül 2022 Kars hava durumu nasıl? Meteoroloji Kars bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Kars - 09.09.2022
Tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Tütün kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kars - 08.09.2022
Elazığ haberi! Keban'da üretilen sazan yavruları 101 su kaynağına bırakıldı

Elazığ haberi! Keban'da üretilen sazan yavruları 101 su kaynağına bırakıldı

Kars - 08.09.2022
Kars haberi! Kars'ta gazetecilere yönelik dron eğitimi

Kars haberi! Kars'ta gazetecilere yönelik dron eğitimi

Kars - 08.09.2022
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Kars - 08.09.2022
Son dakika haberleri... Orgeneral Arif Çetin, yurt genelinde terörist sayısının 100'ün altına düştüğünü açıkladı

Son dakika haberleri... Orgeneral Arif Çetin, yurt genelinde terörist sayısının 100'ün altına düştüğünü açıkladı

Kars - 08.09.2022
Erzurum haberleri! AK Parti'den Horasan çıkarması

Erzurum haberleri! AK Parti'den Horasan çıkarması

Kars - 08.09.2022
Ankara haber | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nallıhan'da kanaat önderleri buluşmasında konuştu: (2)

Ankara haber | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Nallıhan'da kanaat önderleri buluşmasında konuştu: (2)

Kars - 08.09.2022
Kars yerel: Jandarma Genel Komutanı Kars'ta ziyaretlerde bulundu

Kars yerel: Jandarma Genel Komutanı Kars'ta ziyaretlerde bulundu

Kars - 08.09.2022
Kars yerel haberi... Susuz'da eğitim-öğretim güvenlik toplantısı

Kars yerel haberi... Susuz'da eğitim-öğretim güvenlik toplantısı

Kars - 08.09.2022
Kars 3. sayfa haberleri: Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars 3. sayfa haberleri: Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars - 08.09.2022
8 Eylül 2022 Kars hava durumu nasıl? Meteoroloji Kars bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

8 Eylül 2022 Kars hava durumu nasıl? Meteoroloji Kars bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Kars - 08.09.2022
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Birinci fazda yüzde 80'lik karşılama oranına imza attık'

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Birinci fazda yüzde 80'lik karşılama oranına imza attık"

Kars - 07.09.2022
Kars haberleri... Kars'ta emekler ekmeğe dönüşüyor

Kars haberleri... Kars'ta emekler ekmeğe dönüşüyor

Kars - 07.09.2022
Kars haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kars'ta Peynir Müzesi'ni gezdi

Kars haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kars'ta Peynir Müzesi'ni gezdi

Kars - 07.09.2022
Kars gündem haberi | Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu

Kars gündem haberi | Kağızman'da dolu yağışı meyve ağaçlarını vurdu

Kars - 07.09.2022
Kars haberi... Kars'ta kargo aracının çarptığı at arabasındaki kişi ağır yaralandı

Kars haberi... Kars'ta kargo aracının çarptığı at arabasındaki kişi ağır yaralandı

Kars - 07.09.2022
Kars haber | Kars'ta İl İdare Şube Başkanları toplantısı

Kars haber | Kars'ta İl İdare Şube Başkanları toplantısı

Kars - 07.09.2022
Kars haberleri... Kars'ta emekler ekmeğe dönüşüyor

Kars haberleri... Kars'ta emekler ekmeğe dönüşüyor

Kars - 07.09.2022
Kasapoğlu: 'Gençlerimizle yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz'

Kasapoğlu: "Gençlerimizle yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz"

Kars - 07.09.2022
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Birinci fazda yüzde 80'lik karşılama oranına imza attık'

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Birinci fazda yüzde 80'lik karşılama oranına imza attık"

Kars - 07.09.2022
Vali Öksüz'ün, muhtar buluşmaları devam ediyor

Vali Öksüz'ün, muhtar buluşmaları devam ediyor

Kars - 07.09.2022
7 Eylül 2022 Kars hava durumu nasıl? Meteoroloji Kars bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

7 Eylül 2022 Kars hava durumu nasıl? Meteoroloji Kars bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Kars - 07.09.2022
Etkili olan dolu meyve bahçelerine zarar verdi

Etkili olan dolu meyve bahçelerine zarar verdi

Kars - 06.09.2022
KAĞIZMAN'DA 'DOLU' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KAĞIZMAN'DA 'DOLU' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kars - 06.09.2022
Kars haberi | Kars'ta okul servisi şoförleri bilgilendirildi

Kars haberi | Kars'ta okul servisi şoförleri bilgilendirildi

Kars - 06.09.2022
Zıraat Türkiye Kupası'nda doğu derbisi

Zıraat Türkiye Kupası'nda doğu derbisi

Kars - 06.09.2022
Ani Örenyeri'nde 'suda doğum'un ilk örneğinin yaşandığı değerlendirilen taş küvet bulundu

Ani Örenyeri'nde "suda doğum"un ilk örneğinin yaşandığı değerlendirilen taş küvet bulundu

Kars - 06.09.2022
Vali Öksüz, başarılı kursiyerlere sertifikalarını verdi

Vali Öksüz, başarılı kursiyerlere sertifikalarını verdi

Kars - 06.09.2022
Kars haberi: Kars'ta 26 yıldır dede mesleği olan arıcılığı yapıyor

Kars haberi: Kars'ta 26 yıldır dede mesleği olan arıcılığı yapıyor

Kars - 05.09.2022
Okullarda uyum eğitimi başladı

Okullarda uyum eğitimi başladı

Kars - 05.09.2022
Yeni İpek Yolu'nda kesintisiz taşımacılık birkaç yıla başlıyor

Yeni İpek Yolu'nda kesintisiz taşımacılık birkaç yıla başlıyor

Kars - 05.09.2022
Kars haberi | Kars'ta 26 yıldır dede mesleği arıcılık yapıyor

Kars haberi | Kars'ta 26 yıldır dede mesleği arıcılık yapıyor

Kars - 05.09.2022
Cumhurbaşkanı destek verdi, otogar yapılıyor

Cumhurbaşkanı destek verdi, otogar yapılıyor

Kars - 05.09.2022
Kars spor haberi | Kars 36 Spor'da durmak yok

Kars spor haberi | Kars 36 Spor'da durmak yok

Kars - 04.09.2022
Dereiçi Kanyonu mesire alanı oluyor

Dereiçi Kanyonu mesire alanı oluyor

Kars - 04.09.2022
Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Yarkadaş'ın hayatı ve biyografisi!

Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Barış Yarkadaş'ın hayatı ve biyografisi!

Kars - 06.09.2022
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kars’ın yüz ölçümü 2,347 kilometre karedir ve Türkiye’deki en eski Türkçe isme sahip şehirdir. Tarihi Ani kenti Kars sınırları içinde bulunmaktadır. 11. yüzyılda Selçuklular hakimiyetine giren kent, Anadolu'da ilk Türk yerleşim yerlerinden de biridir. Kars, 30 Ekim 1920 tarihinde Türk topraklarına dahil edildi. Kars’ın Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Merkez, Sarıkamış, Selim ve Susuz olmak üzere 8 ilçesi bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kars haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kars son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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