Kars Haber, Kars Son Dakika Haberleri - Haberler

Kars Haberleri
Kars haber, Kars son dakika haberleri ve gelişmeleri.
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Kars
Parçalı Bulutlu
|İmsak
04:12
|Öğle
12:10
|İkindi
15:40
|Akşam
18:28
|Yatsı
19:49
|Vali
|Türker Öksüz
|Bld. Başkanı
|Türker Öksüz - (-)
|Valilik Sitesi
|kars.gov.tr
|Belediye Sitesi
|kars.bel.tr
|Bölgesi
|Doğu Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|7
|Yüzölçümü
|2.347 km2
|Rakım
|1768m
|Posta Kodu
|36000
|Alan Kodu
|474
|Plaka Kodu
|36
|Koordinatı
|40.60199, 43.09495
|Kars Seçim Sonuçları
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 13 Eylül 2022? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
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