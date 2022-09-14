Kars Haber, Kars Son Dakika Haberleri - Haberler

Kars 116.712 (2019 itibarıyla) 116.712 20° 20° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

04:12 Öğle

12:10 İkindi

15:40 Akşam

18:28 Yatsı

19:49 Vali Türker Öksüz Bld. Başkanı Türker Öksüz - (-) Valilik Sitesi kars.gov.tr Belediye Sitesi kars.bel.tr Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 7 Yüzölçümü 2.347 km2 Rakım 1768m Posta Kodu 36000 Alan Kodu 474 Plaka Kodu 36 Koordinatı 40.60199, 43.09495 Kars Seçim Sonuçları

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kars’ın yüz ölçümü 2,347 kilometre karedir ve Türkiye’deki en eski Türkçe isme sahip şehirdir. Tarihi Ani kenti Kars sınırları içinde bulunmaktadır. 11. yüzyılda Selçuklular hakimiyetine giren kent, Anadolu'da ilk Türk yerleşim yerlerinden de biridir. Kars, 30 Ekim 1920 tarihinde Türk topraklarına dahil edildi. Kars’ın Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Merkez, Sarıkamış, Selim ve Susuz olmak üzere 8 ilçesi bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kars haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kars son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.