"Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?" sorusuna olay yanıt

Romanya Milli Takımı'nın savunmacısı Radu Draguşin, A Milli Futbol Takımı ile oynayacakları kritik karşılaşma öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Draguşin, "Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?" sorusuna "Hiçbir şekilde bizi etkilemez" yanıtını verdi.

"BU MAÇ BİR FİNAL"

Basın toplantısında konuşan Draguşin, Türkiye karşılaşmasını final olarak gördüklerini belirterek, "Bunu bir final maçı olarak görüyoruz. Çok büyük bir taraftar baskısı olacak ama biz buna hazırız" dedi.

"TÜRK TARAFTARINA ALIŞIĞIZ"

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye değinen Rumen stoper, Türk taraftarının baskısını bildiklerini vurgulayarak, "Burada daha önce oynadım. Türk seyircisi çok iyi baskı yapıyor ama biz alışığız" ifadelerini kullandı.

"BAŞARIYI GRUP OLARAK KAZANIYORUZ"

Takım oyununa dikkat çeken Draguşin, bireysel performanslardan çok ekip ruhunun önemli olduğunu belirtti. "Önemli olan bireyler değil, biz grup olarak güçlüyüz" dedi.

ARDA GÜLER SORUSUNA NET YANIT

Genç yıldız Arda Güler'in formu hakkında gelen soruya ise Draguşin, "Hiçbir şekilde bizi etkilemez" yanıtını verdi.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDragoz:

dünyanın en saçma sorusu seçilebilir bu soru

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

