Uğurcan Çakır'a protesto hazırlığı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

UĞURCAN ÇAKIR'A PROTESTO HAZIRLIĞI

Trabzonspor taraftarı, Galatasaray ile oynanacak maç öncesi eski oyuncuları Uğurcan Çakır için harekete geçti. Hazırlığa başlayan bordo-mavili taraftarların, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ı sahte dolarlarla protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi.

KALE ARKASINDAKİ KISA SÜREDE TÜKENDİ

Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi kuzey ve güney kale arkası tribününde satışa çıkan tüm biletler kısa süre içerisinde tükendi.