Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor

Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, katıldığı bir toplantıda, çocuklarının babaları nedeniyle aşağılanmaya ve şiddete maruz kaldığını belirterek "Çocuklara yönelik saldırıları ister yüz yüze olsun ister çevrimiçi olsun her ortamda kınamalıyız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu, katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Aile hayatına dair konuşan Netanyahu, çocuklarının yaşadıkları zorluklara değindi.

"ÇOCUKLARIM AŞAĞILANMAYA MARUZ KALDILAR"

Sara Netanyahu, "Çocuklarım sadece Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanmaya ve şiddete maruz kaldılar. Çocuklara yönelik saldırıları ister yüz yüze olsun ister çevrimiçi olsun her ortamda kınamalıyız" ifadelerini kullandı.

GAZZE’DE BİNLERCE ÇOCUK ÖLDÜ 

Netanyahu’nun açıklamaları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden çocukları yeniden gündeme getirdi. İsrail’in yıllardır süren ablukası ve 2023 Ekim ayından bu yana devam eden saldırılar sonucunda binlerce sivil ve çocuğun hayatını kaybettiği biliniyor. Gazze Şeridi’nde yaşayan çocukların ise barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde yaşam mücadelesi verdiği ifade ediliyor.

OKULU VURDULAR: 165 ÖLÜ 

Öte yandan, İran’ın Minab kentinde bir okula yönelik saldırıda çoğunluğu küçük yaşta öğrencilerden oluşan 165 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu saldırı, İsrail’in ABD ile birlikte İran’a yönelik operasyonları kapsamında gerçekleşti. 

Olgun Kızıltepe
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli'nin "Aktif fay üzerinde" dediği ilimizde korkutan deprem
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Türk tankerini bilerek vurmuşlar! Bakandan gündem yaratacak açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede! Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...

Gözaltına alınan 14 ünlü isim adliyede! İşte ilk kareler
500

Yorumlar (3)

Koray dinç:

Yok canım hürmet görsünler

emre alatas:

herzaman bir katıl olarak anılacaksın

Levent ÜSTEK:

çocuklarını bulsak öyle bir seveceğiz ki

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan'dan yanıt

Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan'dan yanıt
İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın son anları

İşte intihar eden ünlü fenomenin son anları
Trump'tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı

Trump'tan büyük sürpriz: İki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
Savaşta 27. gün! ABD-İsrail Lamerd Havalimanı'nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti

ABD-İsrail kritik noktayı vurdu, İran'ın açıkladığı rakam ses getirdi
Beyaz Saray'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı

Beyaz Saray'dan gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı
Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan'dan yanıt

Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan'dan yanıt
İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın son anları

İşte intihar eden ünlü fenomenin son anları
Onu daha önce böyle görmediniz! Dünyaca ünlü isim kılıcını çekti

Görüntüdeki ismi tanımayan yok!