Üç ay özel ders aldı: İşte Tuba Büyüküstün'ün ilk direk dansı performansı

Başrolünde Tuba Büyüküstün’ün yer aldığı “Sultana” filminden ilk fragman izleyiciyle buluştu. Fragmanda Büyüküstün’ün sergilediği direk dansı performansı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ROLÜ İÇİN 3 AY ÖZEL DERS ALDI

Filmde gece kulübünde direk dansçısı Meral karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün’ün rolüne hazırlanmak için üç ay boyunca özel ders aldığı öğrenildi. Oyuncunun fragmandaki performansı ve fiziksel hazırlığı izleyenlerin dikkatini çekti.

YEDİ KADININ HİKAYESİ ANLATILIYOR

“Sultana”, direk dansçısı yedi kadının hayatını ve yaşadıkları zorlukları konu alıyor. Film, farklı karakterlerin yaşam mücadelelerini ve hikayelerini ekranlara taşıyacak. Filmin oyuncu kadrosunda Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Begüm Akkaya, Rojbin Erden, Itır Esen ve Şirin Sultan Saldamlı da yer alıyor.

