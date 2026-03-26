Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının yankıları sürerken katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olay mahalline çakarlı araçla gelmesi dikkat çekmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra herkes "Kadayıfçıoğlu hangi sıfatla çakarlı araç kullanıyor?" sorusunu sormaya başladı.

İstanbul'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından arabada silahlara vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Kadayıfçıoğlu'nun çakarlı araç ve kalabalık bir grupla geldikten sonra Kundakçı'nın bulunduğu arabaya yöneldiği, kapıyı açar açmaz tetiğe bastığı anlar yer aldı.

HANGİ SIFATLA ÇAKARLI ARAÇ KULLANIYOR? 

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu cinayette katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun hangi sıfatla çakarlı araç kullandığı ise herkes tarafından sorgulanmaya başlandı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama da yapılmış değil. 

OLAYLA İLGİLİ 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİNDE "BOĞUŞTUK" DEDİ AMA... 

Öte yandan katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, emniyetteki ifadesinde "Boğuşma esnasında silah bir anda patladı, ben kesinlikle silahla ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim. Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı onu dahi fark etmedim. Olayın şokuyla bir an önce oradan ayrılmak istedim. İçinde bulunduğum şok halinden dolayı kendi aracımı kullanamayacağımı düşündüğüm için geldiğim araca değil de diğer araca geçtim" diyerek kendini savundu.

O KAYITLAR İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ 

Ancak Emrullah Erdinç'in yayınladığı sesli görüntüler Kadayıfçıoğlu'nun "boğuştuk" şeklindeki ifadesini yalanladı. Kayıtlarda, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun araca yaklaşır yaklaşmaz 4 saniye içinde ateş açtığı ve arbede yaşanmadığı ortaya çıktı.

27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli'nin "Aktif fay üzerinde" dediği ilimizde korkutan deprem
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Türk tankerini bilerek vurmuşlar! Bakandan gündem yaratacak açıklama
Onu daha önce böyle görmediniz! Dünyaca ünlü isim kılıcını çekti

Görüntüdeki ismi tanımayan yok!
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

Koskoca Galatasaray'a bunu da yaptı
Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11'leri

Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11'leri
İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın son anları

İşte intihar eden ünlü fenomenin son anları
Onu daha önce böyle görmediniz! Dünyaca ünlü isim kılıcını çekti

Görüntüdeki ismi tanımayan yok!
Savaşta 27. gün! ABD-İsrail Lamerd Havalimanı'nı vurdu, İran 202 hava aracını imha etti

ABD-İsrail kritik noktayı vurdu, İran'ın açıkladığı rakam ses getirdi
Beyaz Saray'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı

Beyaz Saray'dan gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı