Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor

İstanbul'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından arabada silahlara vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Kadayıfçıoğlu'nun çakarlı araç ve kalabalık bir grupla geldikten sonra Kundakçı'nın bulunduğu arabaya yöneldiği, kapıyı açar açmaz tetiğe bastığı anlar yer aldı.

HANGİ SIFATLA ÇAKARLI ARAÇ KULLANIYOR?

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu cinayette katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun hangi sıfatla çakarlı araç kullandığı ise herkes tarafından sorgulanmaya başlandı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama da yapılmış değil.

OLAYLA İLGİLİ 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİNDE "BOĞUŞTUK" DEDİ AMA...

Öte yandan katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, emniyetteki ifadesinde "Boğuşma esnasında silah bir anda patladı, ben kesinlikle silahla ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim. Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı onu dahi fark etmedim. Olayın şokuyla bir an önce oradan ayrılmak istedim. İçinde bulunduğum şok halinden dolayı kendi aracımı kullanamayacağımı düşündüğüm için geldiğim araca değil de diğer araca geçtim" diyerek kendini savundu.

O KAYITLAR İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ

Ancak Emrullah Erdinç'in yayınladığı sesli görüntüler Kadayıfçıoğlu'nun "boğuştuk" şeklindeki ifadesini yalanladı. Kayıtlarda, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun araca yaklaşır yaklaşmaz 4 saniye içinde ateş açtığı ve arbede yaşanmadığı ortaya çıktı.

