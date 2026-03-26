Haberler

İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

23 Mart günü Osmangazi Köprüsü'nde intihar eden TikTok fenomeni Kübra Karaarslan hayatını kaybetti. Genç fenomenin Ümraniye'deki Hz. Yusuf Camii İmam Hatibi Osman Şevket Karaarslan’ın kızı olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan, Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Genç kadının intihardan önce tüm hesaplarını kapattığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR İKNA ETMEYE ÇALIŞTI AMA... 

Kocaeli ile Yalova'yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde pazartesi günü bir intihar olayı yaşandı. Genç bir kadın köprünün Yalova Altınova kısmında korkuluklara çıktı. Vatandaşların uzun süren ikna çabalarına ve müdahalelerine rağmen genç kadın, kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. 

KENDİNİ ANİDEN AŞAĞIYA BIRAKTI

O anlar, köprü üzerindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada kadının kendini aniden aşağıya bıraktığı görüldü. 

HESAPLARINI KAPATMIŞ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Yapılan çalışmada, yaşamını yitiren kişinin sosyal medya fenomeni 21 yaşındaki Kübra Karaaslan olduğu tespit edildi. Karaaslan'ın bir süre önce tüm hesaplarını kapattığı öğrenildi. 

BABASI İMAMDI

Otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Karaaslan'ın cenazesi, Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç fenomenin Ümraniye'deki Hz. Yusuf Camii İmam Hatibi Osman Şevket Karaarslan’ın kızı olduğu ortaya çıktı. Cenazeye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Türk tankerini bilerek vurmuşlar! Bakandan gündem yaratacak açıklama
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor

Netanyahu'nun eşi, çocuklarına yapılanlar yüzünden dile geldi

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcu otobüsü nehre düştü! Sudan 26 cansız beden çıkarıldı, kayıplar var

Yok böyle facia! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor
Kundakçı cinayetinde Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: İlişkilerini temizlikçiden öğrendim

Rapçi Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı! İlişkiyi böyle öğrenmiş
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

Koskoca Galatasaray'a bunu da yaptı
Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun

Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun
Yolcu otobüsü nehre düştü! Sudan 26 cansız beden çıkarıldı, kayıplar var

Yok böyle facia! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor
İcardi'nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı

Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşım
'Eniştemin istismarına maruz kaldım' dedi, bakanlık devreye girdi

"Eniştemin istismarına maruz kaldım" dedi, bakanlık devreye girdi