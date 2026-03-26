İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

Sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan, Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Genç kadının intihardan önce tüm hesaplarını kapattığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR İKNA ETMEYE ÇALIŞTI AMA...

Kocaeli ile Yalova'yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde pazartesi günü bir intihar olayı yaşandı. Genç bir kadın köprünün Yalova Altınova kısmında korkuluklara çıktı. Vatandaşların uzun süren ikna çabalarına ve müdahalelerine rağmen genç kadın, kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı.

KENDİNİ ANİDEN AŞAĞIYA BIRAKTI

O anlar, köprü üzerindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada kadının kendini aniden aşağıya bıraktığı görüldü.

HESAPLARINI KAPATMIŞ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Yapılan çalışmada, yaşamını yitiren kişinin sosyal medya fenomeni 21 yaşındaki Kübra Karaaslan olduğu tespit edildi. Karaaslan'ın bir süre önce tüm hesaplarını kapattığı öğrenildi.

BABASI İMAMDI

Otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Karaaslan'ın cenazesi, Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç fenomenin Ümraniye'deki Hz. Yusuf Camii İmam Hatibi Osman Şevket Karaarslan’ın kızı olduğu ortaya çıktı. Cenazeye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.