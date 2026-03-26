Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı

Daha önce paylaştığı videolarla gündeme gelen İranlı fenomen Moone Rahimi, kuzenini savaşta kaybettiğini açıklayarak yaptığı duygusal paylaşımda yaşananlara tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırılarını destekleyen ve Hamaney’in ölümünün ardından paylaştığı dans videosuyla gündeme gelen İranlı fenomen Moone Rahimi, bu kez duygusal bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rahimi, kuzeninin savaşta hayatını kaybettiğini duyurdu.

“HER GECE İÇİMİZDEN BİRİ ÖLÜYOR”

Rahimi paylaşımında, “Soldaki benim, sağdaki ise geçen hafta kaybettiğim sevgili kuzenim. Eğer İslami rejim olmasaydı hayatta olurdu. Bunu gözlerim yaşlı bir şekilde yazıyorum” ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLERİMİN KATLEDİLDİĞİNİ İZLİYORUM"

İran’daki duruma ilişkin sert eleştirilerde bulunan Rahimi, özgürlüğünü, mutluluğunu ve gençliğini kaybettiğini söyledi. ABD’ye taşınmasının ardından da mutlu olamadığını belirten fenomen, “Memleketimin mahvolduğunu ve kardeşlerimin katledildiğini izliyorum” dedi.

Yorumlar (4)

Yusuf Eminoğlu:

O zaman dans ,,,

Burak Özbilir:

bunlar ne kullanıyo acaba harbiden akıl alacak gibi değil

Selçuk Karan:

Muhalifler bunlar her ülkede olduğu gibi marjinal yani

cihan64:

SEN DANS ETMEYE DEVAM ET…..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

