Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür Yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık teknikeri Necla Cengiz hakkında ciddi bir usulsüzlük iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre, Cengiz’in işe giriş kartını başka bir kişi düzenli olarak okuttu ve bu durum uzun süre fark edilmedi.

İŞE GELMEDEN MAAŞ VE SERMAYE ALDI

Necla Cengiz yaklaşık 1 yıl boyunca fiilen görev yapmadan maaş ve döner sermaye payı almaya devam ettiği öne sürüldü. Söz konusu durum, kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İL SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCISININ EŞİ ÇIKTI

Sözcü'nün haberine göre; Necla Cengiz’in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı İbrahim Halil Cengiz’in eşi olduğu bilgisi gündemde öne çıkan detaylardan biri oldu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu tür uygulamaların münferit olmadığını savundu. Tanal, benzer olayların yaygınlaştığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Öte yandan, konuyla ilgili görüş almak isteyen gazetecilerin ulaştığı Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erhan Berk’in soruları yanıtsız bıraktı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialar, ilk olarak 2025 yılı Temmuz-Ağustos aylarında gündeme gelmiştir. Haberde adı geçen Necla Cengiz, ilgili dönemde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak TİG biriminde klinik kodlamacı statüsünde görev yapmıştır. Klinik kodlama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından kişiye özel sistemler üzerinden yürütülmekte olup, tüm işlem kayıtları bakanlık sunucularında detaylı şekilde tutulmaktadır. Yapılan incelemelerde; ilgili personelin görev yaptığı süre içerisinde hastanenin veri gönderim oranlarında belirgin artış sağlandığı, aylık kodlama sayılarının hedeflerin üzerine çıktığı ve hizmet süreçlerinde önemli iyileşmelerin gerçekleştiği tespit edilmiştir. Personelin gerçekleştirdiği tüm işlemler sistem kayıtlarıyla sabit olup, görevini aktif ve düzenli şekilde yerine getirdiği anlaşılmıştır. Mesai takip kartına ilişkin iddialar hakkında gerekli inceleme başlatılmış, muhakkik görevlendirilmiş ve yürütülen soruşturma sonucunda herhangi bir ihmal veya usulsüzlük tespit edilmemiştir."

