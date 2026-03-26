ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu

ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu Haber Videosunu İzle
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'nin 15 maddelik önerisine resmi olarak yanıt veren İran, "Savaşın bir daha tekrarlanmayacağına dair somut koşullar oluşturulmalı, suikastlar durdurulmalı" taleplerinde bulundu.

ABD’nin İran’a sunduğu 15 maddelik ateşkes planına Tahran’dan resmi yanıt geldi. Tasnim Haber Ajansı’na konuşan yetkili bir kaynak, İran’ın yanıtının aracılar üzerinden dün gece iletildiğini açıkladı. İran, ateşkes için öncelikle saldırıların tamamen sona erdirilmesini ve savaşın tekrar etmeyeceğine dair somut güvenceler verilmesini talep etti.

TÜM CEPHELERDE SAVAŞIN SONA ERMESİ ŞARTI

İran’ın sunduğu şartlar arasında savaş tazminatlarının garanti altına alınması ve sadece iki ülke değil, bölgedeki tüm çatışma alanlarında savaşın sona erdirilmesi de yer aldı. Tahran yönetimi, bu sürecin direniş gruplarını da kapsaması gerektiğini vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI HAKKI

Yetkili kaynak, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının “doğal ve yasal” olduğunu belirterek, bu hakkın tanınmasının karşı tarafın taahhütlerinin uygulanması açısından önemli bir güvence olduğunu ifade etti.

“MÜZAKERE İDDİASI ALDATMACA”

İranlı yetkili, ABD’nin müzakere söylemine de sert tepki gösterdi. Washington’un barış görüntüsü vererek uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını öne süren kaynak, bu sürecin petrol fiyatlarını kontrol altında tutmak ve olası yeni askeri hazırlıklar için zaman kazanma amacı taşıdığını iddia etti.

GÜVENSİZLİK VURGUSU

İran tarafı, geçmişte de müzakereler sürerken saldırıların başladığını hatırlatarak ABD’nin niyetine dair ciddi şüpheler taşıdığını belirtti. Bölgede gerilim sürerken, taraflar arasında diplomatik temasların nasıl ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

ABD'nin söz konusu 15 maddelik anlaşma taslağında ise şu başlıklar yer alıyor:

  1. Yaptırımların yeniden devreye alınması tehdidinin otomatik olarak kaldırılması
  2. İran’ın mevcut nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması
  3. İran’ın “asla nükleer silah arayışında olmayacağına” dair taahhüt vermesi
  4. İran topraklarında herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyetinin yasaklanması
  5. Zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) teslim edilmesi
  6. Natanz, İsfahan ve Fordow’daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi
  7. UAEA’ya tüm bilgilere tam erişim izni verilmesi
  8. İran’ın “vekâlet güçleri” stratejisinden vazgeçmesi
  9. Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteğinin kesilmesi
  10. Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması
  11. Balistik füze programına ilişkin kararın ertelenmesi
  12. Balistik füzelerin yalnızca savunma amaçlı kullanılması
  13. İran’a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması
  14. Buşehr’de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek verilmesi
  15. Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidinin otomatik olarak iptal edilmesi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıCHP Savar:

İran pes etti hakiba

Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Neden pes etmis olsun. Istedikleri kabul edilirse savas biter.

Haber YorumlarıVscorpion:

CHP savar ; Zeka?

Haber YorumlarıHaci Osman :

CHP Savar hayatta bazı şeyleri bir taraflarından anladığı gibi savaşı da bir taraflarından anladığı gibi konuşmuş.

Haber YorumlarıNEY-SEDA NeyDemeti:

hiçte pes etmedi. Duruşu dimdik

Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

iran the end

Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım
Eve giden komşular korkunç manzarayla karşılaştı! Biri mutfakta, diğeri odada...

Eve giden komşular kan donduran manzarayla karşılaştı
Düğün sonrası evlerinde baş başa kalmak isteyen gelin ve damada soğuk duş

Düğün sonrası evlerinde baş başa kalmak isteyen gelin ve damada soğuk duş
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi

Ünlüler mahkemeye sevk edildi! 5 kişiye tutuklama talebi
'Kurtlar Vadisi' ile hafızalara kazınan yalı satışta

Milyonlarca izleyicisi vardı! Fenomen dizideki yalı satıyor
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu

Bu kez korkuttu!
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım
Eve giden komşular korkunç manzarayla karşılaştı! Biri mutfakta, diğeri odada...

Eve giden komşular kan donduran manzarayla karşılaştı
Düğün sonrası evlerinde baş başa kalmak isteyen gelin ve damada soğuk duş

Düğün sonrası evlerinde baş başa kalmak isteyen gelin ve damada soğuk duş