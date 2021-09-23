Kahramanmaraş Haberleri

Kahramanmaraş
Sağanak Yağmurlu
|İmsak 04:51
|Öğle 12:32
|İkindi 15:56
|Akşam 18:38
|Yatsı 19:53
|Vali
|Ömer Faruk Çoşkun
|Bld. Başkanı
|Hayrettin Güngör (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.kahramanmaras.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://kahramanmaras.bel.tr/
|Bölgesi
|Akdeniz Bölgesi
|İlçe Sayısı
|11
|Yüzölçümü
|15 km2
|Rakım
|568m
|Posta Kodu
|46000
|Alan Kodu
|344
|Plaka Kodu
|46
|Koordinatı
|37.5847, 36.92641
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