Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi’ne yer alır ve 3.017 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Maraş’ın tarihi Hititlere kadar uzanır ve Kurtuluş Savaşı’nda işgale karşı güçlü direnişi sebebiyle de adının önüne ‘Kahraman’ eki getirilmiştir. Kurtuluş Savaşı’ndaki başarısı nedeniyle TBMM tarafından istiklal madalyası da verilmiştir. İlçeleri; Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu'dur. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kahramanmaraş haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kahramanmaraş son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.