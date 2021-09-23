Kahramanmaraş Haberleri
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Kahramanmaraş Haberleri

Kahramanmaraş haber, Kahramanmaraş son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kahramanmaraş

2020Kahramanmaraş Nüfusu1.168.163 (2020 itibarıyla)
28°

Sağanak Yağmurlu

Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri
İmsak 04:51 Öğle 12:32 İkindi 15:56 Akşam 18:38 Yatsı 19:53
Vali Ömer Faruk Çoşkun
Bld. Başkanı Hayrettin Güngör (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.kahramanmaras.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://kahramanmaras.bel.tr/Valilik Sitesi
Bölgesi Akdeniz Bölgesi
İlçe Sayısı 11
Yüzölçümü 15 km2
Rakım 568m
Posta Kodu 46000
Alan Kodu 344
Plaka Kodu 46
Koordinatı 37.5847, 36.92641
Kahramanmaraş: Kahramanmaraş'ta 17 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandıKahramanmaraş - Bugün

Kahramanmaraş'ta 17 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Kahramanmaraş: Bacağı kesilme riski olan Hüseyin, ameliyatla kemik kanserini yendiKahramanmaraş - Bugün

Bacağı kesilme riski olan Hüseyin, ameliyatla kemik kanserini yendi

Kahramanmaraş: Kaymakam Kılıç'tan pazar denetimiKahramanmaraş - Bugün

Kaymakam Kılıç'tan pazar denetimi

Kahramanmaraş: Kahramanmaraş'tan 10 bin ton tescilli ceviz ihracatıKahramanmaraş - Bugün

Kahramanmaraş'tan 10 bin ton tescilli ceviz ihracatı

K.maraş Gündemindeki Kişiler
K.maraş Haber Dağılımı
Kahramanmaraş - Bugün
Çaldıkları motosikleti yolcu otobüsü ile kaçırdılar
Kahramanmaraş'ta park halindeki motosikleti çalıp yolcu otobüsü ile götüren 2 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş: Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonuKahramanmaraş - Dün

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş: Çaldıkları motosikleti yolcu otobüsü ile kaçırdılarKahramanmaraş - Dün

Çaldıkları motosikleti yolcu otobüsü ile kaçırdılar

Kahramanmaraş: KAHRAMANMARAŞ - Çaldıkları motosikleti otobüsle Gaziantep'e götüren 2 şüpheli yakalandıKahramanmaraş - Dün

KAHRAMANMARAŞ - Çaldıkları motosikleti otobüsle Gaziantep'e götüren 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş: TBB Başkanı Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, Batman ve Bitlis'te ziyaretlerde bulunduKahramanmaraş - Dün

TBB Başkanı Feyzioğlu ve beraberindeki heyet, Batman ve Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

Kahramanmaraş - Dün
Kahramanmaraş'ta tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı
Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı.
Bacağı kesilme riski olan Hüseyin, ameliyatla kemik kanserini yendi
Kahramanmaraş - Dün
Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş - Dün
Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş - Dün
Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Kahramanmaraş: Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan okul servislerine denetimKahramanmaraş - Dün

Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan okul servislerine denetim

Kahramanmaraş: Abdülkadir Aksu kimdir? Abdülkadir Aksu kaç yaşında, nereli? Abdülkadir Aksu biyografisi!Kahramanmaraş - Dün

Abdülkadir Aksu kimdir? Abdülkadir Aksu kaç yaşında, nereli? Abdülkadir Aksu biyografisi!

Kahramanmaraş: BaşkanMahçiçek, Teknokent'I Ziyaret Etti.Kahramanmaraş - Dün

BaşkanMahçiçek, Teknokent'I Ziyaret Etti.

Kahramanmaraş - Dün
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı
Kahramanmaraş'ta kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş: Edebiyat Yolu'ndan günlük 23 bin araç geçiyorKahramanmaraş - Dün

Edebiyat Yolu'ndan günlük 23 bin araç geçiyor

Kahramanmaraş: Meteoroloji 'Çok tedbirli olun' diyerek uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildiKahramanmaraş - 21.09.2021

Meteoroloji "Çok tedbirli olun" diyerek uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi

Kahramanmaraş: Kahramanmaraş'ta iplik fabrikasında yangınKahramanmaraş - 21.09.2021

Kahramanmaraş'ta iplik fabrikasında yangın

Kahramanmaraş: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralıKahramanmaraş - 21.09.2021

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralıKahramanmaraş - 21.09.2021

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı

Kahramanmaraş: Mahçiçek: 'EXPO 2023 doğa dostu projelerle harmanlanacak'Kahramanmaraş - 21.09.2021

Mahçiçek: "EXPO 2023 doğa dostu projelerle harmanlanacak"

Kahramanmaraş: Sertifikalı Ahi esnafı eğitimi Anadolu'da yaygınlaştırılıyorKahramanmaraş - 21.09.2021

Sertifikalı Ahi esnafı eğitimi Anadolu'da yaygınlaştırılıyor

Kahramanmaraş: Son dakika haber... Yetim ve öksüz çocuklar sevindirdilerKahramanmaraş - 21.09.2021

Son dakika haber... Yetim ve öksüz çocuklar sevindirdiler

Kahramanmaraş: Tomarza'da Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama sergisi açıldıKahramanmaraş - 21.09.2021

Tomarza'da Kâinatın Kalbi Kâbe-i Muazzama sergisi açıldı

Kahramanmaraş: Son dakika haberi... Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltıKahramanmaraş - 21.09.2021

Son dakika haberi... Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş: Yürüyüş ve Bisiklet Turu etkinliğinde buluştularKahramanmaraş - 21.09.2021

Yürüyüş ve Bisiklet Turu etkinliğinde buluştular

Kahramanmaraş: Edebiyat Yolu'ndan günde 23 bin araç geçiyorKahramanmaraş - 21.09.2021

Edebiyat Yolu'ndan günde 23 bin araç geçiyor

Kahramanmaraş - 21.09.2021
Bakır kap kacakların ömrüne ömür katıyor (2)
Henüz 8 yaşındayken başladığı kalaycılıkta 47 yılı geride bırakan Metin Osanmaz, çırak yetişmeyen mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak gücü elverdiğince çalışmak istiyor. Osanmaz, mesleğe başladığında bakır kaplar revaçta ve kıymetliydi. Özellikle de bakır işçiliğinin meşhur olduğu memleketi Gaziantep'te, mutfaklarda bakır yapımı malzemeler kullanılıyordu. Mesleğe adımını attığında 8 yaşındaydı Metin Osanmaz. Şimdi 55 yaşında. Kalaycılıkta 47 yılı geride bıraktı. Gaziantep'te, 9 çocuklu bir ailenin evladı olarak dünyaya gelen Metin Osanmaz, maddi imkansızlıklar nedeniyle hiç okula gidemedi. Çarşıda gezerken kalay ustalarına özenen Osanmaz, 8 yaşındayken bir dükkanda çırak olarak işe başladı. Dökümcü ustası babasının yolundan gitmeyerek kalaycılığı seçen Osanmaz, Gaziantep'in yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki köylere 2-3 aylığına giderek seyyar kalaycılık yaptı.
Kahramanmaraş - 21.09.2021
Kahramanmaraş'ta 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hakkında 46 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş - 21.09.2021
Sıfır sermaye ile başladığı işini mikro krediyle büyütüp 10 kişiye istihdam sağladı
Kahramanmaraş'ta yaşayan Sibel Çınar, 13 yıl önce sıfır sermaye ile başladığı kuaförlük mesleğini mikro kredi desteğiyle büyüterek 10 kişiye iş imkanı sağladı.
Kahramanmaraş - 21.09.2021
Ardahan'da bir otomobilde 7 tarihi eser ele geçirildi
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Göle ilçesinin Türbe mevkisinde yol kontrolü sırasında Kahramanmaraş'tan gelen bir otomobili durdurdu.
Kahramanmaraş: Göle'de durdurulan otomobilden tarihi eser fışkırdıKahramanmaraş - 21.09.2021

Göle'de durdurulan otomobilden tarihi eser fışkırdı

Kahramanmaraş: 46 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandıKahramanmaraş - 20.09.2021

46 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kahramanmaraş: 'Ülkemizin deniz yetki alanını karasuları ile sınırlandırmaya çalışan anlayış cehaletin yansımasıdır'Kahramanmaraş - 20.09.2021

"Ülkemizin deniz yetki alanını karasuları ile sınırlandırmaya çalışan anlayış cehaletin yansımasıdır"

Kahramanmaraş: Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ülkemizin deniz yetki alanını karasuları ile sınırlandırmaya çalışan anlayış cehaletin yansımasıdır'Kahramanmaraş - 20.09.2021

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin deniz yetki alanını karasuları ile sınırlandırmaya çalışan anlayış cehaletin yansımasıdır"

Kahramanmaraş: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile ortak basın toplantısında konuştu AçıklamasıKahramanmaraş - 20.09.2021

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Kahramanmaraş: Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. personeline afet eğitimiKahramanmaraş - 20.09.2021

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. personeline afet eğitimi

Kahramanmaraş: Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ - Polis denetimlerinde 32 silah ele geçirildiKahramanmaraş - 20.09.2021

Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ - Polis denetimlerinde 32 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş: Kahramanmaraş'ta 29 adet silah ele geçirildiKahramanmaraş - 20.09.2021

Kahramanmaraş'ta 29 adet silah ele geçirildi

Kahramanmaraş: Başkan Güngör: 'Engelli kardeşlerimiz önceliğimiz'Kahramanmaraş - 20.09.2021

Başkan Güngör: "Engelli kardeşlerimiz önceliğimiz"

Kahramanmaraş: Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ'da yaşamış çocuğun iskeleti bulunduKahramanmaraş - 20.09.2021

Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ'da yaşamış çocuğun iskeleti bulundu

Kahramanmaraş: Sivas Belediye Başkanı Bilgin öğrencinin baklava talebini yerine getirdiKahramanmaraş - 20.09.2021

Sivas Belediye Başkanı Bilgin öğrencinin baklava talebini yerine getirdi

Kahramanmaraş: 'DİJİTAL SAZAN SARMALI? ŞÜPHELİLERİNİN LÜKS TATİL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTIKahramanmaraş - 20.09.2021

'DİJİTAL SAZAN SARMALI? ŞÜPHELİLERİNİN LÜKS TATİL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş: Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulunduKahramanmaraş - 20.09.2021

Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu

Kahramanmaraş: Bahçeşehir Koleji'nin sahibi kimdir? Bahçeşehir Koleji kurucusu kimdir?Kahramanmaraş - 20.09.2021

Bahçeşehir Koleji'nin sahibi kimdir? Bahçeşehir Koleji kurucusu kimdir?

Kahramanmaraş: DENİZDE KAYBOLDU, CESEDİ KARŞI KIYIYA VURDUKahramanmaraş - 20.09.2021

DENİZDE KAYBOLDU, CESEDİ KARŞI KIYIYA VURDU

Kahramanmaraş: Son dakika haber... Çalışmaya gittiği şehirde boğularak hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesine teslim edildiKahramanmaraş - 20.09.2021

Son dakika haber... Çalışmaya gittiği şehirde boğularak hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Kahramanmaraş: Karı-koca 34 vatandaşı dolandırıp tatil yaptıKahramanmaraş - 20.09.2021

Karı-koca 34 vatandaşı dolandırıp tatil yaptı

Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi’ne yer alır ve 3.017 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Maraş’ın tarihi Hititlere kadar uzanır ve Kurtuluş Savaşı’nda işgale karşı güçlü direnişi sebebiyle de adının önüne ‘Kahraman’ eki getirilmiştir. Kurtuluş Savaşı’ndaki başarısı nedeniyle TBMM tarafından istiklal madalyası da verilmiştir. İlçeleri; Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu'dur. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Kahramanmaraş haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Kahramanmaraş son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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