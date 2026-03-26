MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak'taki Türk askeri, NATO çekilme planı kapsamında tahliye edildi. Açıklamada, "NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, “NATO Irak Misyonu”nun çekilmesi kararlaştırılmıştır. Irak’ın başkenti Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam etmektedir. NATO makamları tarafından bölgemizde son dönemde meydana gelen gelişmeler kapsamında, “NATO Irak Misyonu”nun çekilmesi kararlaştırılmıştır.

"PERSONELİMİZİN TAHLİYESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ"

Bu karar doğrultusunda Irak’ın başkenti Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında Müttefik ülke personelinin tahliye faaliyetlerine de ülkemiz tarafından destek sağlanmıştır."

EUROFİGHTER SÖZLEŞMESİNİN DETAYLARI

Eurofighter teknik ve lojistik destek sözleşmesi üzerine sorulan soru doğrultusunda MSB, "Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında 20 adet Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşme 2025 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer tarafından imzalanmıştı. Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Sayın John Healey tarafından dün Londra’da Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme; pilot ve öğretmen pilot, uçak bakım teknisyeni, elektronik harp ve sistem yöneticisi eğitimleri ile yedek parça, simülatörler, test ekipmanları ve yer destek cihazlarını kapsamaktadır. Üretici firma tarafından ayrıca, uçakların hizmete girmesinden itibaren ilk üç yıllık süre boyunca teknik destek hizmetleri sağlanacaktır" cevabını verdi.

Olgun Kızıltepe
27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Türk tankerini bilerek vurmuşlar! Bakandan gündem yaratacak açıklama
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli'nin "Aktif fay üzerinde" dediği ilimizde korkutan deprem
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

Hedef Irak mı sezai?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

