Suriyeli vatandaşın milyonluk altını çöpten çıktı

Esenyurt’ta yaşanan ilginç olay, belediye ekiplerinin dikkatli ve özverili çalışması sayesinde mutlu sonuçlandı. Esenyurt Belediyesi temizlik işçileri, çöpler arasında buldukları yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerindeki altınları sahibine teslim etti.

Esenyurt’ta yaşayan Suriye uyruklu Faraj Mustafa, içerisinde yüklü miktarda altın bulunan bir paketi yanlışlıkla çöpe attıklarını fark etti. Durumu hemen Esenyurt Belediyesi'ne bildiren Mustafa, zabıta ekipleriyle birlikte belediyenin atık toplama tesisine giderek yardım talebinde bulundu.

EKİPLER SEFERBER OLDU 

İhbar üzerine hızla harekete geçen belediye ekipleri, çöp kamyonlarından Silivri’ye gönderilmek üzere tıra yüklenen atıkları boşaltarak titiz bir arama çalışması başlattı. Kepçeler yardımıyla yapılan ayrıştırma işleminin ardından ekipler, vatandaşla birlikte elle arama gerçekleştirdi. Yoğun çalışmalar sonucunda altınların sarılı olduğu bez parçasına ulaşıldı.

EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ 

Paketin içerisinden yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde 26 adet tam altın ve 2 adet yarım altın çıktı. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından tutanak altına alınan altınlar, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

"HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Yaşadığı büyük panik sonrası altınlarına kavuşan Faraj Mustafa, belediye ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, “Zabıta ekipleriyle birlikte olay yerine geldik. Polisler de çok yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

Olgun Kızıltepe
500

