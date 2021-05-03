Gaziantep Haberleri
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Gaziantep Haberleri

Gaziantep haber, Gaziantep son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdiGaziantep - Bugün

Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi

Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındıGaziantep - Bugün

Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı

Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale ettiGaziantep - Bugün

Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti

Gaziantep: Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)Gaziantep - Bugün

Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Gaziantep - Bugün
Gaziantep Valiliği'nden camideki müdahale görüntülerine ilişkin açıklama
Gaziantep Valiliği, sosyal medyada yayılan camideki müdahale görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.
Gaziantep - Bugün
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
Bir orantısız güç kullanımı görüntüsünün de Gaziantep'ten geldiğini, bekçiler ve polislerin camiyi bastığını, cemaate biber gazı sıktığını aktaran Öztrak, "Burası işgal altındaki Kudüs mü? Burası Türkiye.
Gaziantep: Gaziantep FK Sivasspor maçının VAR'ı Fırat AydınusGaziantep - Bugün

Gaziantep FK Sivasspor maçının VAR'ı Fırat Aydınus

Gaziantep: 3 CAMİDE SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİ BAŞLATAN 76 KİŞİYE GÖZALTIGaziantep - Bugün

3 CAMİDE SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİ BAŞLATAN 76 KİŞİYE GÖZALTI

Gaziantep: Şahinbey'de temizlik ekipleri gece gündüz görev başındaGaziantep - Bugün

Şahinbey'de temizlik ekipleri gece gündüz görev başında

Gaziantep: Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan Gaziantep Valisi Davut Gül'e ziyaretGaziantep - Bugün

Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan Gaziantep Valisi Davut Gül'e ziyaret

Gaziantep: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin AçıklamasıGaziantep - Bugün

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Açıklaması

Gaziantep: Son dakika haber... 3 camide sivil itaatsizlik eylemi başlatan 76 kişiye gözaltıGaziantep - Bugün

Son dakika haber... 3 camide sivil itaatsizlik eylemi başlatan 76 kişiye gözaltı

Gaziantep: Yavuzeli Eski Belediye Başkanı Yılmaz hayatını kaybettiGaziantep - Bugün

Yavuzeli Eski Belediye Başkanı Yılmaz hayatını kaybetti

Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi
Gaziantep - Bugün
Gaziantep Valiliğinden biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama Açıklaması
Gaziantep Valiliği, kentteki bir camide yaşanan olay sırasında emniyet mensuplarının ibadethaneye ayakkabıyla girmediğini belirterek, "Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel...
Gaziantep: Trafik kazasında yaşamını yitiren baba oğulun cenazesi defnedildiGaziantep - Bugün

Trafik kazasında yaşamını yitiren baba oğulun cenazesi defnedildi

Gaziantep: Fatma Şahin, 'Bu çalışma Türkiye'ye örnek olacak' dediGaziantep - Bugün

Fatma Şahin, "Bu çalışma Türkiye'ye örnek olacak" dedi

Gaziantep: GAZİANTEP - Kuru yemişçideki sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdıGaziantep - Bugün

GAZİANTEP - Kuru yemişçideki sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep - Bugün
Son dakika haberleri | Enuygun'dan yöresel ramazan lezzetleri
Enuygun açıklamasına göre, farklı yörelerde iftar ve bayram sofralarındaki gelenekler farklı şekillerde olsa da devam ediyor. Enuygun'un derlediği ramazan ayının gelişini simgeleyen özel lezzetler arasında şunlar yer alıyor: "Kilis'te ramazanın ilk günü iftarda keşkek pişiriliyor. Tüm evlerde ilk iftar sofrasında mutlaka bulunan keşkekte dövme adıyla da bilinen buğday kullanılıyor. Kilis halkı, keşkek yapılırken kullanılan bu dövme buğdayın midelerinde Allah'ı zikreden bir tespih olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle de her yıl ramazan ayının ilk orucunu keşkek ile açıyorlar. Keşkek bu yörede çömleğe konularak odun fırınlarında pişiriliyor. Ancak evde bu imkanı bulamayacağımız için nohut ve buğday bir gece önceden suya konup ertesi gün haşlanıyor. İçine haşlanmış koyun eti ve baharat eklenip düdüklü tencerede pişiriliyor. Ardından da tahta kaşıkla iyice ezilip kırmızı biberle eritilmiş tereyağı eklenip servis ediliyor. Dünyaca ünlü gastronomi şehri Gaziantep, ramazanda kahke geleneğini hala sürdürüyor.
Gaziantep: Güneydoğu'dan yılın ilk 4 ayında 3,6 milyar dolarlık ihracat yapıldıGaziantep - Bugün

Güneydoğu'dan yılın ilk 4 ayında 3,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Gaziantep: Ramazan'a ve tam kapanmaya anlam kattılarGaziantep - Bugün

Ramazan'a ve tam kapanmaya anlam kattılar

Gaziantep: GAZİANTEP SADAKA KUTUSU HIRSIZI, GÜVENLİK KAMERASINDAGaziantep - Bugün

GAZİANTEP SADAKA KUTUSU HIRSIZI, GÜVENLİK KAMERASINDA

Gaziantep - Bugün
Sanayi kenti Gaziantep'in nisan ayı ihracatı yüzde 94,1 arttı
Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep, nisan ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94,1 artırarak 883 milyon 575 bin dolarlık dış satıma imza attı.
Gaziantep: Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 462 şahıs yakalandıGaziantep - Bugün

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 462 şahıs yakalandı

Gaziantep: Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret ettiGaziantep - Bugün

Merve Nur davet etti, Fadıloğlu ziyaret etti

Gaziantep: GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi AçıklamasıGaziantep - Bugün

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

Gaziantep: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakimGaziantep - Bugün

Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Gaziantep: İmkander'den bin 500 çocuğa giyim 10 bin aileye iftar yemeğiGaziantep - Bugün

İmkander'den bin 500 çocuğa giyim 10 bin aileye iftar yemeği

Gaziantep: Bir babanın en ağır yükü.. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdüGaziantep - Bugün

Bir babanın en ağır yükü.. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü

Gaziantep: GAZİANTEP - Sokak hayvanları için hazırlanan otel konforundaki barınağın inşaatı başladıGaziantep - Bugün

GAZİANTEP - Sokak hayvanları için hazırlanan otel konforundaki barınağın inşaatı başladı

Gaziantep: GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ihracat rakamlarını değerlendirdiGaziantep - Bugün

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım ihracat rakamlarını değerlendirdi

Gaziantep: GAZİANTEP BEBEĞİNİN CENAZESİNİ KUCAĞINDA TAŞIDIGaziantep - Bugün

GAZİANTEP BEBEĞİNİN CENAZESİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Gaziantep: GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandıGaziantep - Bugün

GAZİANTEP - Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep: Her gün 490 aileye sıcak yemek dağıtılıyorGaziantep - Bugün

Her gün 490 aileye sıcak yemek dağıtılıyor

Gaziantep: Yurda yasa dışı yollardan giren 9 Afganistanlı yakalandıGaziantep - Bugün

Yurda yasa dışı yollardan giren 9 Afganistanlı yakalandı

Gaziantep: Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldıGaziantep - Bugün

Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldı

Gaziantep: Son dakika haber | Otomobille çarpışan motosikletteki baba oğul hayatını kaybettiGaziantep - Bugün

Son dakika haber | Otomobille çarpışan motosikletteki baba oğul hayatını kaybetti

Gaziantep: Türkçe konuşamayınca devreye Emniyet Müdürü girdiGaziantep - Bugün

Türkçe konuşamayınca devreye Emniyet Müdürü girdi

Gaziantep - Bugün
Fiyat artışları (4)
Türkiye'de nisanda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 20,95 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" olarak belirlendi.
Gaziantep: 'Dijital Benim İşim'de ilk mezunların istihdam süreci başladıGaziantep - Bugün

"Dijital Benim İşim"de ilk mezunların istihdam süreci başladı

Gaziantep: Vakalar düştü mü? Vakalar düşüyor mu? Son vakalardaki durum nedir?Gaziantep - Bugün

Vakalar düştü mü? Vakalar düşüyor mu? Son vakalardaki durum nedir?

Gaziantep - Bugün
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 344 kişiye para cezası kesildi
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 344 kişiye cezai işlem uygulandı.
Gaziantep: 'El Emeği, Göz Nuru Kutnu Kumaşı' adlı kitabı elektronik ortamda yayımladıGaziantep - Bugün

"El Emeği, Göz Nuru Kutnu Kumaşı" adlı kitabı elektronik ortamda yayımladı

Gaziantep - Bugün
GÜNDEM / 3 Mayıs 2021
(Ankara) GÜNCEL 1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Süper Lig'in 39. haftası Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü, Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor ve Gaziantep-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.
Gaziantep: Gaziantep'in, birçok ilçesinde farklı projeler tamamlanarak halkın hizmetine sunulduGaziantep - Bugün

Gaziantep'in, birçok ilçesinde farklı projeler tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu

Gaziantep - Bugün
Atıl durumdaki otelde bir kişi daha düştü
Gaziantep'te, uzun süredir atıl durumda olan otel binasından yaklaşık 10 gün içerisinde düşen ikinci kişi ağır yaralandı.
Gaziantep - Bugün
Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı
Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak DG Sivasspor, Gaziantep'e ulaştı.
Gaziantep - Bugün
Mavikent'te çalışmalar son sürat
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent mahallesinde yapılan ve mahallenin ismini taşıyan Kültür Spor Merkezi'nin inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor.
Gaziantep - Bugün
Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi
Gaziantep'te 17 günlük kapanmayı fırsat bilen hırsızlar, kuyumcu dükkanlarının olduğu çarşının altına tünel kazarken suçüstü yakalandı.
Gaziantep - Bugün
Gaziantep'te fırıncıların kömbe mesaisi
Gaziantep'te sadece Ramazan ayında yapılan ve fırınlarda hazırlanarak satışa sunulan bayram kömbesi yoğun talep görüyor.
Gaziantep - Bugün
Beşiğinde uykuya dalan Azra bebek bir daha uyanamadı
Gaziantep'te, uyuması için beşiğine bırakılan 7 aylık Azra bebek, bir daha uyanamadı.
Gaziantep Hava Durumu
Güneşli
Güneşli
32°
En Yüksek
32°
En Düşük
17°
Gaziantep haftalık hava durumuGaziantep haftalık hava durumu
Gaziantep Namaz Vakitleri
İmsak03:56
Öğle12:32
İkindi16:19
Akşam19:28
Yatsı20:53
Gaziantep Namaz VakitleriGaziantep Namaz Vakitleri
Gaziantep, Güneydoğu Anadolu’nun en büyük, Türkiye’nin ise 6’ıncı büyük şehridir. 1919 yıllarında Fransızların işgaline karşı gösterilen büyük direniş ve sonunda zafere karşılık ‘Gazi’ unvanını almıştır. Şehir farklı medeniyetlerin hüküm sürdüğü cennet bir köşe olmuştur. Gaziantep’in ilçeleri; Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil, Yavuzeli’dir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Gaziantep haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Gaziantep son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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Şu an buradasınız: Gaziantep Haber, Gaziantep Son Dakika Haberleri - Haberler - Gaziantep haber sayfamızda Gaziantep haberleri okuyabilir, Gaziantep son dakika haberleri ve güncel Gaziantep gelişmelerini görebilirsiniz. Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı).
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