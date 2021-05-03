Gaziantep, Güneydoğu Anadolu’nun en büyük, Türkiye’nin ise 6’ıncı büyük şehridir. 1919 yıllarında Fransızların işgaline karşı gösterilen büyük direniş ve sonunda zafere karşılık ‘Gazi’ unvanını almıştır. Şehir farklı medeniyetlerin hüküm sürdüğü cennet bir köşe olmuştur. Gaziantep’in ilçeleri; Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil, Yavuzeli’dir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Gaziantep haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Gaziantep son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.