Gaziantep Haberleri

Gaziantep - Bugün
Süper Lig'de ateş hattında yer alan Y.Malatyaspor ile Kayserispor'un karşılaşması 1-1 sona erdi
Gaziantep - Bugün
Gaziantep Valiliği'nden camideki müdahale görüntülerine ilişkin açıklama
Gaziantep Valiliği, sosyal medyada yayılan camideki müdahale görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.
Gaziantep - Bugün
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
Bir orantısız güç kullanımı görüntüsünün de Gaziantep'ten geldiğini, bekçiler ve polislerin camiyi bastığını, cemaate biber gazı sıktığını aktaran Öztrak, "Burası işgal altındaki Kudüs mü? Burası Türkiye.
Gaziantep - Bugün
Gaziantep Valiliğinden biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama Açıklaması
Gaziantep Valiliği, kentteki bir camide yaşanan olay sırasında emniyet mensuplarının ibadethaneye ayakkabıyla girmediğini belirterek, "Zor kullanma şartları oluşmasına rağmen bir emniyet mensubunun cami içerisinde biber gazı kullanması herkes gibi bizleri de üzmüş olup, ilgili personel...
Gaziantep - Bugün
GAZİANTEP - Kuru yemişçideki sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Gaziantep - Bugün
Son dakika haberleri | Enuygun'dan yöresel ramazan lezzetleri
Enuygun açıklamasına göre, farklı yörelerde iftar ve bayram sofralarındaki gelenekler farklı şekillerde olsa da devam ediyor. Enuygun'un derlediği ramazan ayının gelişini simgeleyen özel lezzetler arasında şunlar yer alıyor: "Kilis'te ramazanın ilk günü iftarda keşkek pişiriliyor. Tüm evlerde ilk iftar sofrasında mutlaka bulunan keşkekte dövme adıyla da bilinen buğday kullanılıyor. Kilis halkı, keşkek yapılırken kullanılan bu dövme buğdayın midelerinde Allah'ı zikreden bir tespih olduğunu düşünüyorlar. Bu nedenle de her yıl ramazan ayının ilk orucunu keşkek ile açıyorlar. Keşkek bu yörede çömleğe konularak odun fırınlarında pişiriliyor. Ancak evde bu imkanı bulamayacağımız için nohut ve buğday bir gece önceden suya konup ertesi gün haşlanıyor. İçine haşlanmış koyun eti ve baharat eklenip düdüklü tencerede pişiriliyor. Ardından da tahta kaşıkla iyice ezilip kırmızı biberle eritilmiş tereyağı eklenip servis ediliyor. Dünyaca ünlü gastronomi şehri Gaziantep, ramazanda kahke geleneğini hala sürdürüyor.
Gaziantep - Bugün
Sanayi kenti Gaziantep'in nisan ayı ihracatı yüzde 94,1 arttı
Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep, nisan ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94,1 artırarak 883 milyon 575 bin dolarlık dış satıma imza attı.
Gaziantep - Bugün
GAZİANTEP - Sokak hayvanları için hazırlanan otel konforundaki barınağın inşaatı başladı
Gaziantep - Bugün
Fiyat artışları (4)
Türkiye'de nisanda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 20,95 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" olarak belirlendi.
Gaziantep - Bugün
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 344 kişiye para cezası kesildi
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 344 kişiye cezai işlem uygulandı.
Gaziantep - Bugün
GÜNDEM / 3 Mayıs 2021
(Ankara) GÜNCEL 1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Süper Lig'in 39. haftası Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü, Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor ve Gaziantep-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla tamamlanacak.
Gaziantep - Bugün
Gaziantep'in, birçok ilçesinde farklı projeler tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu
Gaziantep - Bugün
Atıl durumdaki otelde bir kişi daha düştü
Gaziantep'te, uzun süredir atıl durumda olan otel binasından yaklaşık 10 gün içerisinde düşen ikinci kişi ağır yaralandı.
Gaziantep - Bugün
Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı
Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak DG Sivasspor, Gaziantep'e ulaştı.
Gaziantep - Bugün
Mavikent'te çalışmalar son sürat
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent mahallesinde yapılan ve mahallenin ismini taşıyan Kültür Spor Merkezi'nin inşaat çalışmaları son sürat devam ediyor.
Gaziantep - Bugün
Güvenlikçilerin fark ettiği çuval milyonluk soygunu önledi
Gaziantep'te 17 günlük kapanmayı fırsat bilen hırsızlar, kuyumcu dükkanlarının olduğu çarşının altına tünel kazarken suçüstü yakalandı.
Gaziantep - Bugün
Gaziantep'te fırıncıların kömbe mesaisi
Gaziantep'te sadece Ramazan ayında yapılan ve fırınlarda hazırlanarak satışa sunulan bayram kömbesi yoğun talep görüyor.
Gaziantep - Bugün
Beşiğinde uykuya dalan Azra bebek bir daha uyanamadı
Gaziantep'te, uyuması için beşiğine bırakılan 7 aylık Azra bebek, bir daha uyanamadı.
Güneşli
32°
En Yüksek
32°
En Düşük
17°
|İmsak
|03:56
|Öğle
|12:32
|İkindi
|16:19
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:53
Gaziantep, Güneydoğu Anadolu’nun en büyük, Türkiye’nin ise 6’ıncı büyük şehridir. 1919 yıllarında Fransızların işgaline karşı gösterilen büyük direniş ve sonunda zafere karşılık ‘Gazi’ unvanını almıştır. Şehir farklı medeniyetlerin hüküm sürdüğü cennet bir köşe olmuştur. Gaziantep’in ilçeleri; Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil, Yavuzeli’dir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Gaziantep haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Gaziantep son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.